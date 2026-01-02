El conductor de Anthony Joshua fue acusado y nombrado en una nueva declaración policial sobre un accidente fatal

El conductor de Anthony Joshua, Kayode Adeniyi, ha sido acusado de cuatro delitos, incluido causar la muerte por conducción peligrosa tras un accidente en Nigeria que mató a dos de los amigos cercanos del boxeador.

Anthony Joshua tras el accidente (Imagen:

El conductor de Anthony Joshua ha sido acusado de conducción imprudente y peligrosa tras el devastador accidente que se cobró la vida de dos de los colaboradores más cercanos del campeón de peso pesado.

Kayode Adeniyi, de 47 años, estaba el lunes por la mañana al volante de un Lexus negro que transportaba al boxeador junto con Latif Ayodele y Sina Ghami cuando el vehículo chocó contra un camión parado al costado de la carretera de la autopista Lagos-Ibadan.

Después de ser dado de alta de un hospital en Lagos en la víspera de Año Nuevo, el conductor fue transportado dos horas al norte, a Abeokuta, la capital del estado de Ogun.

Se cree que fue sometido a extensos interrogatorios y proporcionó un relato oficial de los momentos previos a la fatal colisión que mató a Ghami y Ayodele.

Inicialmente, Adeniyi se fugó de la escena del accidente, lo que llevó a la policía a emitir una orden de búsqueda. El viernes, el oficial de relaciones públicas de la policía, DSP Oluseyi Babaseyi, confirmó en un comunicado que el conductor había sido acusado formalmente en el tribunal de primera instancia de Sagamu.

«Al acusado se le concedió una fianza de cinco millones de nairas (3.480 dólares) con dos garantías. Fue puesto en prisión preventiva una vez cumplida la condición de libertad bajo fianza», dijo Babaseyi a la AFP.

Rodeado de vidrios rotos, Joshua parecía aturdido como fue fotografiado inmediatamente después del aterrador accidente. (Imagen:

Según fuentes de la BBC, los fiscales han presentado cuatro cargos distintos contra Kayode: causar la muerte por conducción peligrosa, conducción imprudente y negligente, conducir sin el debido cuidado y conducir sin un permiso de conducir válido.

El procedimiento se pospuso hasta el 20 de enero. Joshua fue dado de alta del hospital después de sufrir heridas leves en la colisión.

El campeón de boxeo británico se unió a su madre para rendir homenaje a Ghami y Ayodele en una funeraria el miércoles por la tarde antes de que sus cuerpos sean devueltos a Gran Bretaña.

«El conductor fue dado de alta después de recibir tratamiento por heridas leves y posteriormente fue llevado a la jefatura de la policía estatal para ser interrogado», dijo una fuente policial al Mail el jueves. «Se encuentra estable y pudo darnos su versión de los hechos que condujeron al accidente. Esperamos una decisión sobre los cargos en las próximas 48 horas, pero el feriado podría retrasar el proceso. Quizás tenga que comparecer ante el tribunal el viernes, pero depende de qué tan rápido avance el juicio y se trataría de un caso de conducción imprudente».

Las conclusiones iniciales de Babatunde Akinbiyi, portavoz de la Agencia de Control y Cumplimiento del Tráfico del Estado de Ogun, revelaron que el devastador accidente del lunes fue causado por la explosión de un neumático debido al exceso de velocidad. «La investigación preliminar realizada reveló que definitivamente había velocidad excesiva en el lado del SUV que conducía Anthony Joshua. En el transcurso de esto, el neumático delantero del lado del pasajero estalló. Esto provocó la pérdida de control antes de que el vehículo se desviara y chocara contra el camión parado que estaba estacionado. Había velocidad excesiva», dijo Akinbiyi.

Los agentes ya han localizado el vehículo implicado en el incidente. El camión dañado se encuentra actualmente retenido en el aparcamiento de Sagamu después de haber sido remolcado hasta allí. El camión de soja, registrado a nombre de una empresa con sede en Lagos, muestra importantes signos de daños y la cinta policial es claramente visible.

La policía también reveló que el camión estaba estacionado ilegalmente antes de la colisión. «Estaba estacionado al costado de la carretera, lo cual es ilegal, no sufrió una avería y no estaba cerca del vehículo cuando ocurrió el accidente», dijo un oficial de policía nigeriano.