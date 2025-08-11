El compromiso de Cristiano Ronaldo confirmó el apoyo de un compañero de equipo de Man United Star muestra el apoyo

El ícono del Manchester United, Cristiano Ronaldo, y su antiguo compañero, Georgina Rodríguez, están casi una década juntos, después de una reunión mientras estaba en el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han estado juntos durante casi diez años. (Imagen: Anadolu a través de Getty Images)

Georgina Rodríguez ha anunciado su compromiso con el ícono del fútbol Cristiano Ronaldo.

Han tenido una relación desde la reunión durante casi 10 años, mientras que Ronaldo estuvo en el Real Madrid y tiene dos hijos, con el modelo una madrastra para sus otros tres hijos. El Ronaldo de 40 años ha presentado ahora, finalmente, después de años de especulación.

Además de una imagen con un enorme anillo en su dedo de la boda, Rodríguez dijo: «Sí, lo hago. En esto y en toda mi vida». Diogo Dalot, quien todavía juega además del ex compañero de equipo del Manchester United, Ronaldo, para el equipo nacional de Portugal, de Post en Instagram, le gustó.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Rodríguez, nacido en Argentina, había compartido previamente imágenes de un anillo, aunque ninguno había reconocido ninguna participación formal. Sin embargo, Ronaldo ha abordado previamente la situación.

Él dijo: «Siempre le digo;» Si obtenemos ese clic. Como todo con nuestras vidas, y ella sabe de lo que estoy hablando. Puede ser en un año o puede ser en seis meses, o podría ser en un mes. Estoy 1000% seguro de que sucederá. «

Durante su programa de realidad de Netflix ‘I Am Georgina’, la joven de 31 años reveló que sus amigos informan constantemente sobre los planes de la pareja. «Siempre están bromeando sobre la boda», dijo Rodríguez.

«» ¿Cuándo es la boda? Desde la canción de Jennifer López de Ring o cuando salieron, comenzaron a cantarla por mí ‘.

«¡Y bien, este no soy yo!»

Aunque Ronaldo no se hace oficialmente, Ronaldo a menudo se refiere a Rodríguez como su ‘esposa’. Durante los premios Globe Soccer 2024 en Dubai en diciembre pasado, dijo: «Es un gran placer ganar este trofeo. Mi hijo mayor está aquí, mi esposa está aquí».

A principios de este año, mientras celebraba su cumpleaños, Ronaldo compartió un mensaje en las redes sociales: «Para la madre, pareja, amiga, mi esposa … feliz cumpleaños, amor. Tu luz nos resalta y tu amor nos infecta».

