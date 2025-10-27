El comportamiento privado de Jack Grealish después de la salida del Manchester City lo dice todo mientras causa revuelo en el Everton

Jack Grealish ha estado en forma inspirada para el Everton desde que llegó cedido por el Manchester City durante la ventana de transferencia de verano y ha estado causando sensación detrás de escena.

James Tarkowski elogió a Jack Grealish en el Everton (Imagen: YouTube/Ese podcast de Peter Crouch)

Los esfuerzos de Jack Grealish detrás de escena han sido elogiados por su colega del Everton, James Tarkowski. El extremo inglés ha tenido un desempeño brillante con los Toffees desde que dejó el Manchester City este verano.

Grealish se convirtió en el jugador británico más caro de la historia cuando llegó al City procedente del Aston Villa en 2021 por la friolera de £ 100 millones y ese elevado precio creó una presión significativa. Le resultó difícil causar un impacto real en el Etihad, a pesar de conseguir numerosos trofeos.

Este verano, Grealish quiso mudarse temporalmente y terminó en el lado azul de Merseyside. Con David Moyes se ha convertido en un jugador clave en el Everton, con cuatro asistencias y un gol hasta el momento en la Premier League. Su contrato de préstamo contiene una cláusula de compra no obligatoria de £50 millones.

Ha habido mucho debate sobre el comportamiento de Grealish fuera del campo, donde ha sido criticado por su paso por los Blues, pero su colega Tarkowski está tan impresionado con la ética de trabajo del jugador de 30 años en los entrenamientos como con sus actuaciones en los partidos.

“Él ha sido [so good]Tarkowski reconoció, hablando en That Peter Crouch Podcast. “Creo que me he dado cuenta de que hay un futbolista de un nivel diferente con el que nunca antes había jugado.

«Hay algo en Jack cuando tiene el balón en sus pies. Hay algo en su calma, su compostura, simplemente tienes la sensación de que nunca va a perder el balón».

Grealish destacó durante el entrenamiento del Everton (Imagen: Everton FC)

«Si hace eso, será un shock. Pero tenemos buena gente a su alrededor para ayudarlo. Y él también nos ayuda de alguna manera. Simplemente parece encajar bien».

«Quiero decir, tiene una gran reputación, Jack. Dentro y fuera de la cancha. Pero desde que lo conocí, ha sido de primera clase fuera de la cancha y de primera clase dentro de la cancha. Es genial en todas partes. Se lleva bien con todos. Realmente inteligente. La cantidad de veces que lo he visto estacionado afuera del campo de entrenamiento, firmando autógrafos, ha sido siglos».

«¡Hay muchos más niños apareciendo para pedir autógrafos ahora que hace seis meses! Te lo diré. Los fanáticos lo aman, pero él también lo demuestra en la forma en que trata a la gente. Ha sido genial. Como dije, hay otras personas a su alrededor a quienes les está yendo muy bien y también lo ayudan. Pero él fue excepcional».

El jugador no solo ha conquistado a los compañeros de equipo de Grealish. Boss Moyes también ha elogiado repetidamente a Grealish luego de su impresionante impacto inicial.

El extremo fue elogiado por su forma de interactuar con los aficionados. (Imagen: Getty)

Moyes dijo en agosto: «Es incluso mejor de lo que pensaba. Probablemente necesita un poco de amor y atención. También necesita los juegos. Ojalá empiece a aprovechar eso y mejore aún más a medida que avanza la temporada. Está marcando una gran diferencia».

«Así que todo el crédito es para él. Está jugando minutos que tal vez no ha tenido en los últimos años. Ya sabes, es tan bueno. Lo que Jack nos da es algo que está al límite, con suerte al borde de la creatividad y tal vez de marcar goles».

