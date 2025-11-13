El comportamiento de Tyrell Malacia tras la decisión de Rubén Amorim dice mucho sobre la estrella del Man United

Ruben Amorim ha reintegrado a Tyrell Malacia en los entrenamientos del Manchester United después de que el traspaso que quería fracasara durante el mercado de fichajes de verano.

Tyrell Malacia vuelve a entrenar con el Manchester United (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

Tyrell Malacia ha compartido imágenes en las redes sociales que lo muestran entrenando en un gimnasio durante este parón internacional.

El lateral izquierdo disputó nueve partidos internacionales con Holanda, pero el más reciente fue hace casi dos años y medio. Malacia jugó sólo 21 partidos en ese período, diez de los cuales fueron cedido en el PSV durante la segunda mitad de la temporada.

No ha jugado nada desde que regresó de la Eredivisie, pero ahora ha vuelto a entrenar con el United tras su reintegración de la mano de Ruben Amorim. Malacia estuvo en el banquillo para el partido contra Brighton & Hove Albion.

Dos semanas y media después, el lateral se mantiene ocupado mientras está fuera del club. Malacia compartió dos vídeos en su cuenta de Instagram, que el entrenador de rendimiento Hans Kroon subió primero.

El primero lo muestra haciendo saltos laterales al cajón. Kroon subtitula el clip: «Confía en el progreso».

En el segundo, Malacia combina atrapar y lanzar un balón medicinal con flexiones de cajón. Amorim elogió previamente al jugador por «trabajar muy bien».

«Amo a todos mis jugadores; exijo lo mismo de todos los jugadores», dijo a MUTV después de incluir a Malacia en la plantilla del Brighton.

«Trabaja muy bien, se ha adaptado muy bien a nuestro equipo. Para mí no hay favoritos.

«Si trabajas, juegas en el Manchester United. Si no, tienes que trabajar más duro para volver al campo».

Amorim concluyó: «Quiero demostrar cada vez que todos son importantes en este equipo. Tenemos un muy buen equipo».

Malacia ahora querrá volver a la cancha, pero con solo un mes y medio de distancia para la ventana de transferencias de invierno, un movimiento puede ser la forma más probable de que eso suceda. Los préstamos al Elche y al Eyupspor colapsaron en el verano, pero regresar a los entrenamientos del primer equipo en el United podría mejorar sus posibilidades de movimiento.

