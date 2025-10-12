El comportamiento de Tyrell Malacia lo dice todo tras la decisión de Rubén Amorim en el Man United

El defensa del Manchester United, Tyrell Malacia, ha mostrado sus verdaderos colores durante el actual parón internacional después de que Rubén Amorim lo devolviera al redil en Old Trafford.

Tyrell Malacia ha compartido imágenes de él mismo trabajando duro en el gimnasio lejos del campo de entrenamiento del Man United.

El comportamiento reciente de Tyrell Malacia dice mucho después de que fue reinstalado en el primer equipo del Manchester United a pesar de haber sido parte del escuadrón de bombas este verano.

El defensa holandés, junto con Jadon Sancho, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho y Antony, formó parte del quinteto de jugadores a los que se les dijo que podrían dejar el United este verano, y los cuatro finalistas están a una buena distancia del club.

Sin embargo, hubo falta de interés en Malacia y la fecha límite para trasladarse a Elche se vino abajo.

Sorprendentemente, el jugador de 26 años fue incluido en la plantilla del United para la actual temporada de la Premier League.

Rubén Amorim explicó esa decisión a principios de esta temporada: «Volverá con contacto con el balón en la sub-21, luego ya veremos».

Malacia ahora ha sido bienvenida nuevamente en el primer equipo después de entrenar con la academia, lo que podría allanar el camino para otra inclusión en el equipo de la jornada de la Premier League.

Fuentes del club han destacado que el plan siempre fue reintegrar a Malacia en la plantilla del primer equipo.

El lateral holandés ha compartido varios vídeos en su página de redes sociales Instagram, mostrándolo haciendo trabajo extra en el gimnasio y en el campo de entrenamiento durante el actual parón internacional.

El defensa del Manchester United, Tyrell Malacia, ha compartido vídeos de él mismo haciendo trabajo extra en el gimnasio. (Imagen: Tyrell Malacia Instagram) El defensa del Manchester United, Tyrell Malacia, ha compartido vídeos de él mismo haciendo trabajo extra en el campo de entrenamiento. (Imagen: Tyrell Malacia Instagram)

A pesar de no tener tiempo de juego regular, ha mantenido su forma física y espera regresar al equipo del United.

Dicho esto, informes recientes de Fabrizio Romano afirman que el United está buscando separarse del defensor al final de su contrato este verano.

