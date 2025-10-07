El comportamiento de Senne Lammens en el entrenamiento dice mucho como ‘una palabra repetida’ en el hombre unido

Senne Lammens fue mencionado como el jugador del partido por su actuación en su debut en el Manchester United en la victoria por 2-0 contra Sunderland el sábado

Senne Lammens hizo su primer comienzo para el Manchester United contra Sunderland (Imagen: fuera de juego a través de Getty Images)

Los funcionarios del Manchester United están impresionados por el comienzo de Senne Lammens a la vida en Old Trafford y no se ha pronunciado ninguna mala palabra sobre el arquero de 23 años, según él.

Altay Bayindir había comenzado en cada uno de los primeros seis partidos de la Premier League de United, pero hubo un cambio y Ruben Amorim decidió lanzar Lammens para su debut contra Sunderland el sábado.

Fue un movimiento que se pagó, con Lammens produjo una primera aparición segura en United Colors. Aunque el internacional de Bélgica, que firmó para los Rojos en un acuerdo de Royal de £ 18 millones en el verano, hizo solo tres salvamentos, ordenó, dominó su caja y parecía segura entre los palos.

En un momento el Stretford -d «¿Estás destruido?» Y parece que los fieles unidos fueron traídos a Lammens en un tiempo rápido. Con Bayindir que posee el peor porcentaje de ahorro en la Premier League esta temporada, fue un cambio en el lado de Lammens lo que parecía cuestión de tiempo.

Desde que se mudó al United desde Amberes, el club ha sido golpeado con Lammens y está justificado en la decisión de firmar el talentoso tapón de tiro en lugar de una cabeza más experimentada como Aston Villas Emiliano Martínez.

Según I Paper, de hecho no hay una palabra negativa mencionada en su dirección, donde una fuente le dice a la salida que él es el primero en entrenamiento y el último. Esto se agrega que Lammens siempre hace sesiones adicionales, ya sea que funcione en distribución u otras cosas.

La madurez es la palabra cuando se trata de Lammens, quien ha ordenado todas sus propias casas privadas y planea quedarse con United a largo plazo. Si Lammens continúa cuando comenzó, podría ser impresionado permanentemente igual que David de Gea, después de su período de 12 años en los Rojos.

Hablando de Lammens después de que ayudó a United una victoria por 2-0 contra Sunderland, dijo el entrenador en jefe Amorim después del juego: «Senne lo hizo genial, nos dio confianza. Fue un buen día, no un día perfecto, pero ganar, la revista limpia, es importante para nuestro equipo».

Mason Mount y Benjamin Sesko anotaron para los Rojos mientras terminaban mucho éxito antes del descanso internacional. Amorim agregó: «Sí, y una hoja limpia es realmente importante.

«No jugamos bien durante todo el juego, pero tuvimos nuestros momentos. Pero si miras el rendimiento, fue un equipo. Enfoque, bueno, defensivo, intenta matar el juego en la segunda mitad. Así que estoy contento con eso, y ahora es así. [time] Para continuar al siguiente. «

