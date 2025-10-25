El comportamiento de Rubén Amorim tomó por sorpresa al personal del Man United y rompió la tradición del vestuario

Rubén Amorim se indignó por la derrota del Manchester United por 3-1 ante el Brighton en enero y entró en el vestuario para gritar a sus jugadores.

Las payasadas de Rubén Amorim rompieron con una larga tradición (Imagen: PA)

Rubén Amorim tomó por sorpresa al personal cuando destrozó un monitor de televisión la última vez que el Manchester United se enfrentó al Brighton.

En enero, los Diablos Rojos perdieron 3-1 ante los Seagulls, una derrota que llevó a Amorim a etiquetar a su equipo como «posiblemente el peor en la historia del club». Después de ese partido, Amorim furioso irrumpió en el vestuario de su equipo y los criticó por una exhibición letárgica y sin inspiración.

En medio del estallido, supuestamente rompió una pantalla utilizada para sesiones informativas tácticas. Fue un momento sin precedentes para el jugador de 40 años, conocido por mantener concisos y controlados sus comentarios posteriores al partido, independientemente del resultado.

Normalmente, Amorim prefiere analizar los partidos con su equipo al día siguiente, una vez que los ánimos se han calmado, de ahí la sorpresa en Old Trafford por su actuación. El incidente pareció provocar una respuesta inmediata, ya que el United ganó cuatro de sus siguientes cinco partidos en todas las competiciones.

Sin embargo, la campaña terminó en decepción. Los hombres de Amorim terminaron en el puesto 15 en la Premier League, la posición más baja en la historia del club, y perdieron la final de la Europa League ante el Tottenham, quedando fuera de la clasificación para la Liga de Campeones.

Mientras se preparan para el encuentro del sábado con Brighton, el primero del United desde la brillantez televisiva de Amorim, el ambiente en el campamento parece haber cambiado por completo. La victoria por 2-1 del fin de semana pasado sobre el Liverpool, lograda con un cabezazo tardío de Harry Maguire, levantó temporalmente el ánimo en Old Trafford.

Amorim estaba furioso con sus jugadores tras la derrota de enero por 3-1 ante el Brighton (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

La victoria puso fin a la sequía de casi una década del United sin ganar en Anfield. Es comprensible que los jugadores celebraran en el vestuario, con las cámaras de Sky Sports capturando las escenas de júbilo, encabezadas por Bruno Fernandes y Maguire.

Fue la segunda victoria consecutiva del United en la Premier League y la primera vez que Amorim logra victorias consecutivas en la competición. Otro éxito contra Brighton haría que sean tres seguidos por primera vez desde febrero de 2024.

Sin embargo, no será una tarea fácil dadas las recientes malas actuaciones del United contra la costa sur. Ha perdido seis de sus últimos ocho partidos contra el Brighton, mientras que el equipo de Fabian Hurzeler completó un doblete liguero la temporada pasada.

Amorim estará dispuesto a revertir esa tendencia, no sólo para vengarse un poco, sino también para mantener la rara sensación de impulso creciente en Old Trafford.

El último gol de Harry Maguire aseguró la victoria por 2-1 sobre el Liverpool (Imagen: Getty Images)

A pesar de los mejores resultados y el mejor desempeño, el futuro de Amorim está lejos de ser concreto. El ex técnico del Sporting CP debe encontrar coherencia si espera conservar su puesto, y no puede permitirse el lujo de dejar que este resurgimiento se desvanezca.

Por lo tanto, conseguir un resultado contra Brighton es crucial y podría marcar la diferencia clave entre generar una confianza duradera o enviar al United de nuevo a un nuevo período de inestabilidad y dudas.

