El comportamiento de Marcus Rashford en el Barcelona lo dice todo cuando el Manchester United tomó la decisión

Las últimas noticias del Manchester United mientras Marcus Rashford continúa disfrutando de su cesión en el Barcelona antes de una importante decisión de transferencia

Marcus Rashford estuvo en excelente forma durante su estancia en el Barcelona (Imagen: (Foto de Pedro Salado/Getty Images))

Según los informes, Marcus Rashford está disfrutando de una carrera más tranquila en el Barcelona a medida que el plan de transferencia del Manchester United comienza a tomar forma.

El internacional inglés se unió al Barcelona cedido por una temporada este verano después de que Ruben Amorim lo dejara fuera del equipo del United. El jugador de 28 años parece ahora más cerca que nunca de dejar el club donde se hizo un nombre.

Rashford se unió a la United Academy a la edad de siete años. Nacido en la ciudad, es un verdadero mancuniano y rápidamente se convirtió en el favorito de los fanáticos en Old Trafford cuando irrumpió en el primer equipo.

Rápidamente se convirtió no sólo en uno de los nombres más importantes de Manchester, sino también en una figura importante en el escenario internacional. Su pelea con Amorim fue ampliamente documentada, y su cesión en el Aston Villa indicó su intención de separarse del club en el que creció.

Ahora en el gigante español Barcelona, ​​Rashford disfruta de no ser el hombre principal, según The Times.

Rashford, cedido por el Manchester United, ha disfrutado de su estancia en el Barcelona (Imagen: Bruno Peñas/Quality Sport Images/Getty Images)

Escribieron: «…En su nuevo club, se dice que Rashford es más tímido y reservado, mientras que su presentación en agosto pareció casi deliberadamente discreta».

Agregaron: «…Aquellos cercanos a Rashford insisten en que así era como él lo quería, la atención fue atenuada y el ruido fue silenciado. Yamal es la verdadera estrella en Barcelona, ​​​​su sensación adolescente cuya vida personal ocupa los titulares y cuya forma y estado físico hacen girar la rueda del debate nacional».

Si bien los ejecutivos del United pueden sentir algunos celos por las actuaciones de Rashford en España, su plan a largo plazo para el internacional de Inglaterra parece estar desarrollándose según lo previsto.

Según los informes, el United espera que el Barcelona active la cláusula de opción de compra de £ 26 millones en el contrato de Rashford. Y como el delantero nacido en Manchester sigue impresionando, las posibilidades de que se active esa cláusula parecen cada vez más probables.

Rashford ha contribuido con 13 goles en sus primeras 16 apariciones con el club de La Liga. El Barcelona ocupa actualmente el segundo lugar en la tabla, a tres puntos del feroz rival Real Madrid.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.