El mediocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, ha luchado por encontrar oportunidades en Old Trafford esta temporada con Ruben Amorim, lo que lo llevó a solicitar un movimiento en el verano.

El centrocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, ha tenido dificultades para encontrar tiempo de juego esta temporada. (Imagen: Getty Images)

El centrocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, se asegura de mantenerse en óptimas condiciones durante el parón internacional de octubre.

Desde que Rubén Amorim llegó a Old Trafford, a Mainoo le ha resultado difícil aceptar sus planes. Amorim ya ha dejado claro que el centrocampista nacido en Stockport compite directamente con Bruno Fernandes por un puesto en su once inicial, lo que está obstaculizando sus minutos.

Mainoo ha desempeñado el papel más avanzado de número 10, pero desde la llegada de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, el joven de 20 años también ha tenido dificultades para encontrar un lugar para ellos. La falta de minutos esta temporada llevó al centrocampista a solicitar su salida de Old Trafford.

Con el Mundial acercándose al final de la temporada, Mainoo debe jugar para tener posibilidades de ser seleccionado por Thomas Tuchel. Sin embargo, Amorim ha rechazado la petición de Mainoo y ha destacado que necesita que forme parte de su plantilla.

A pesar de esto, Mainoo aún no ha sido titular en un partido para el United en la Premier League y el tema de una transferencia seguramente volverá cuando se abra la ventana de enero. Pero si el centrocampista se ha sentido frustrado en Old Trafford, se ha asegurado de mantener su nivel profesional.

Durante el parón internacional de octubre, Mainoo se dirigió a Marbella para prepararse para el regreso de la Premier League. Mientras hacía el calor de España, Mainoo siguió entrenando en el campo y en el gimnasio.

El mediocampista también publicó fotografías suyas en el gimnasio con la leyenda «bendito». Desde la perspectiva de Amorim, será gratificante ver que Mainoo mantenga su profesionalismo.

En cuanto al centrocampista, espera que su momento llegue más pronto que tarde. El United regresa a la Premier League el domingo por la tarde cuando visite al Liverpool.

