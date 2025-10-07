Esta temporada, Darren Fletcher estuvo a cargo de los menores de 18 años del Manchester United y ha supervisado

Darren Fletcher responsable de los menores de 18 años del Manchester United (Imagen: Manchester United/Manchester United a través de Getty Images)

Los equipos académicos del Manchester United han sido golpeados por los cambios impuestos bajo Sir Jim Ratcliffe, pero Darren no disuadió a Darren Fletcher al sacar lo mejor de su equipo. Fletcher, quien actualmente administra el equipo Onder-18, ha logrado cinco ligas de seis y también ha celebrado victorias contra Brighton y Middlesbrough en la Copa.

Los jóvenes menores de 21 años han hecho aún mejor bajo la guía de Travis Binnion, con seis victorias de seis estrellas jóvenes de Persing United en la cima de la Premier League 2. Sin embargo, estos éxitos son en medio de circunstancias desafiantes.

Según el atletismo, la base de entrenamiento de Carrington renovada de United es un espacio insuficiente para los partidos de la academia, que han perdido algunos privilegios que disfrutaron antes de que los cambios de Ratcliffe entraran en vigor. Hasta ahora, Fletcher y su equipo han podido superar esta perturbación.

Los jugadores jóvenes ahora se encuentran en viviendas temporales y ya no tienen un vestuario especial en la planta baja y la sala de tratamiento cerca del primer equipo. Compartieron algunas instalaciones con los jugadores del primer equipo, pero esa interacción ahora es limitada.

Celebre los menores de 18 años de United durante una victoria sobre Middlesbrough (Imagen: Getty Images)

United dijo que estaban esperando la llegada del nuevo director de la Academia Stephen Torpey antes de iniciar el trabajo para iniciar una estructura de la Academia adaptada. El reclutamiento de Torpey fue confirmado en agosto y el ex hombre de Brentford tomó las riendas de Nick Cox al mes siguiente.

El atletismo también indica que actualmente hay un vestuario designado para el «talento creciente», reservado para las perspectivas académicas cuando entrenan junto al primer equipo, así como a los que se llevan completamente al grupo senior. El hijo de Fletcher, Tyler, es uno de los que se han beneficiado recientemente, junto con Shea Lacey-uno de los jóvenes que recibieron tiempo de juego en el equipo senior durante su gira asiática a fines de la temporada.

Darren Fletcher, quien llegó a la academia como jugador e hizo cientos de actuaciones senior, regresó como miembro del personal después de su retiro. Sin embargo, desde que se registra en su club de niños, el ex centrocampista de Escocia ha experimentado una revolución considerable y ha tomado muchas posiciones dentro del club.

Regresó al club en 2020 como gerente menor de 16 años, antes de asumir tareas como entrenador del primer equipo y director técnico. Su posición cambió al entrenador técnico en abril de 2024 y aprobó reestructuraciones de entrenamiento durante el último verano de Erik Ten Hag y el período temprano de Ruben Amorim antes de cambiar a su papel actual en julio.

Darren Fletcher ha caído varios papeles en el Manchester United (Imagen: papá)

Las circunstancias en Carrington pueden ofrecer una justificación útil para los malos resultados en el campo para otros. Sin embargo, la realidad ha sido cualquier cosa menos con el equipo de Fletcher y la recoge para registrar las ganancias después de ganar.

«Estoy muy entusiasmado de asumir este nuevo papel y aumentar mi responsabilidad de desarrollar a nuestros jóvenes jugadores directamente», explicó Fletcher, de 41 años, en el verano. «Espero trabajar con un grupo de edad tan talentoso; apoyarlos para alcanzar su potencial y prepararlos para disfrutar de una carrera al más alto nivel posible.

«Nos complace que Darren lidere a nuestro grupo menor de 18 años», agregó el director de Voetbal Jason Wilcox. «Él sabe exactamente lo que se necesita para ser una academia de posgrado exitosa y ha jugado un papel clave en la configuración del camino para muchos de nuestros jugadores jóvenes en los últimos años.

«Las excelentes relaciones de Darren en todo el personal solo aumentarán la fuerte conexión entre la academia y el primer equipo, lo que significa que nuestra capacidad para producir jugadores de clase mundial que están listos para sobresalir en el Manchester United mejoran aún más».

Los hijos dobles de Fletcher han sido implementados por la Academia Unida (Imagen: Manchester United/Manchester United a través de Getty Images)

Mientras tanto, Fletcher no tiene uno sino dos hijos que vienen a través de las filas de la Academia. Los gemelos Tyler y Jack hasta ahora han seguido caminos contrastantes, que representan a Escocia e Inglaterra respectivamente a nivel internacional en los jóvenes.

Ambos hermanos han seguido brillando para los equipos juveniles de United, donde Jack, el término anterior es correcto en la puerta de un arco senior. Obtuvo varias llamadas al banco de los reemplazos bajo Amorim, incluso durante el triunfo de la Europa League-Out contra la Real Sociedad.

La campaña 2025/26 realmente ha demostrado potencialmente, a pesar del hecho de que las circunstancias están lejos de ser ideales. Y tiene una clara influencia de Fletcher en todas partes.