El comportamiento de Alejandro Garnacho en los entrenamientos hace que los técnicos del Chelsea tengan una ‘opinión clara’ sobre él

El extremo argentino dejó el Manchester United este verano tras una pelea con el técnico Rubén Amorim y ya dejó a la plantilla del Chelsea con un veredicto claro sobre su actitud.

La etapa de Alejandro Garnacho en el Manchester United estuvo marcada por su actitud y arrebatos públicos que provocaron la reacción de la afición. Sin embargo, los entrenadores del Chelsea se sienten alentados por el comportamiento del argentino en los entrenamientos desde su llegada.

El jugador de 21 años terminó su estancia en el United a finales de agosto, completando un traslado de £40 millones a Stamford Bridge. Garnacho fue fichado procedente del Atlético de Madrid por una pequeña tarifa en 2020 y llegó a disputar 144 apariciones con la camiseta de los Rojos.

Su carrera en Old Trafford finalmente llegó a su fin después de no poder adaptarse al sistema de Rubén Amorim. En diciembre, fue descartado para el derbi de Manchester junto con Marcus Rashford y luego quedó fuera de la final de la Europa League en Bilbao.

Garnacho expresó su frustración por los minutos limitados en una entrevista posterior al partido y fue criticado por los fanáticos en junio cuando publicó una foto de vacaciones con la camiseta del Aston Villa de Rashford. Al regresar de sus vacaciones, el extremo se unió al llamado ‘bomb squad’ y solicitó su salida de Old Trafford.

Sin embargo, su paso por Enzo Maresca en el Chelsea parece ir en una dirección diferente.

Según Give Me Sport, Garnacho ha impresionado a la plantilla de los ‘blues’ en Cobham y se han sentido alentados por su «actitud e intensidad» en los entrenamientos. Según se informa, ha trabajado extra para mejorar su toma de decisiones en el último tercio y se ha acostumbrado a quedarse atrás después del entrenamiento para afinar sus remates y centros.

Los entrenadores verían esa dedicación como una clara señal de su mentalidad. Fuentes dentro del campo también dicen que está «absorbiendo todo» y que tiene muchas ganas de seguir impresionando.

Fuera del campo, se cree que Garnacho se está adaptando bien a la vida en el oeste de Londres. Según los informes, su compatriota Enzo Fernández ayudó a Garnacho a adaptarse a su nuevo entorno, y los jugadores sudamericanos más jóvenes también desempeñaron un papel.

El jugador de 21 años ha sido titular en los últimos cuatro partidos de la Premier League del Chelsea en la banda izquierda y marcó su primer gol con el club en la derrota en casa ante el Sunderland.

A pesar de jugar menos de 90 minutos y de un choque con Pedro Neto contra Nottingham Forest el mes pasado, donde quedó enganchado en el descanso, Garnacho ha impresionado a Maresca.

Hablando sobre el argentino y compañero fichaje de verano Jamie Gittens, el técnico del Chelsea dijo: «Ambos se están adaptando a la forma en que trabajamos todos los días. Ambos lo están haciendo bien. Esto es lo que queremos de nuestros extremos, ya sabes, marcar goles y dar asistencias, y es bueno que a ambos les vaya bien para que podamos elegir uno u otro».

