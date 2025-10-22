El comentario de trece palabras de Senne Lammen será música para los oídos del Man United después de incidentes de pesadilla

Senne Lammens ha tenido un buen comienzo en el Manchester United desde que llegó procedente del Royal Antwerp de la Pro League belga este verano con un contrato de £18,2 millones.

El portero del Manchester United, Senne Lammens, recibe excelentes críticas a diestra y siniestra (Imagen: Ryan Browne/Shutterstock)

El ex portero del Liverpool, Simon Mignolet, elogió al nuevo portero del Manchester United, Senne Lammens, y reveló que no implosionará si comete un gran error.

Lammens se unió a Old Trafford este verano por £18,2 millones (más extras) procedente del Royal Antwerp. donde el portero firmó un contrato por cinco años. Tras un gran avance en las negociaciones, el belga viajó a Manchester para completar su traspaso el día límite.

El joven de 23 años es considerado uno de los porteros jóvenes más talentosos de Europa y ya impresionó en sus inicios en el M16. Lammens mantuvo la portería a cero en su debut con el United contra el Sunderland antes de realizar otra actuación segura en la victoria del domingo por 2-1 sobre el campeón de la Premier League, el Liverpool.

Y Mignolet ha dado su veredicto sobre lo que hace tan bueno a su compatriota, después de jugar con Lammens en el Club Brugge en la Pro League belga.

«Tiene la constitución y la calidad para triunfar en Inglaterra. Es grande, explosivo y fuerte con los balones altos. Y puede salvar balones que otros porteros no pueden», dijo Mignolet a través de Primicia de fútbol.

«Con sus paradas de tiro puede sumar puntos para el United. Es estable mentalmente y puede manejar bien la presión». Lo más importante para los aficionados del United, y algo que sin duda será música para sus oídos, es que Mignolet reveló que Lammens es alguien que puede superar los errores.

Mignolet añadió: «Tiene la capacidad de recuperarse de un error y mantener la calma».

Los problemas de los porteros del United los han estado molestando durante algún tiempo, pero las primeras actuaciones de Lammens serán un gran estímulo para los fanáticos de los Rojos después de los problemas de Andre Onana y Altay Bayındır. Onana finalmente fue cedido al Trabzonspor turco por una temporada después de una serie de errores de alto perfil.

El ex capitán de los Rojos, Gary Neville, compartió anteriormente su creencia de que el United necesita porteros con gran personalidad y carácter.

Después del error del Bayındır en la derrota por 1-0 ante el Arsenal en agosto, Neville dijo a Sky Sports: «Cuando el portero revolotea hacia el balón, esos 72.000 aficionados locales gimen y eso provoca un escalofrío en la columna de los defensores. También envía un escalofrío a través del portero y crea miedo en el estadio.

«Hay que tener personalidad, estabilidad y carácter en ese puesto». Lammens parece tener estas credenciales, vistos los comentarios de Mignolet y otros excompañeros suyos.

El ex lateral del Fulham Denis Odoi, que vio de cerca a Lammens tanto en el Club Brugge como en Amberes, explicó por qué el joven portero podría encajar en el perfil de jugador que Neville quería en M16.

«Senne es bastante introvertido, incluso en el vestuario. No es muy exuberante. Esa calma es típica de su personalidad», afirmó.

«Es muy concienzudo. Realmente hace todo lo posible para asegurarse de no culparse por nada.

«A veces volvíamos de un partido contra el Club Brugge a la 1 de la madrugada y él todavía estaba en el gimnasio. Como no había jugado como portero suplente, quería trabajar un poco».

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.