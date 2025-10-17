El comentario de Michael Owen en el Man United es exactamente lo que Ruben Amorim ‘quiere cambiar’

El Manchester United querrá sumar dos victorias y causar más miseria al Liverpool este domingo, y Michael Owen cree que pueden hacerlo porque las expectativas serán bajas.

Michael Owen cree que sentarse podría ser la clave para vencer al Liverpool. (Imagen: Getty Images)

El exdelantero del Manchester United y del Liverpool, Michael Owen, ha afirmado que el equipo de Ruben Amorim podría prosperar como equipo desvalido y acumular miseria para Arne Slot.

Los archirrivales se enfrentan el domingo cuando el United busca lograr dos victorias en dos y empeorar aún más una racha miserable para el equipo de Slot, que llega al partido tras tres derrotas consecutivas.

Amorim alivió parte de la presión sobre su posición con una victoria sobre Sunderland antes del parón internacional, pero ahora buscará generar algo de impulso después de un comienzo de temporada lento.

El táctico portugués ha hecho un buen partido y parece querer cambiar el rumbo en el United. Antes de la visita a Liverpool, insistió en que desafiaría a sus jugadores a cambiar su mentalidad y estar presentes cuando haya presión.

A pesar de la mala forma del Liverpool, los hombres de Slot siguen siendo los favoritos y Owen cree que esto podría favorecer al United. El técnico de 45 años, que pasó tres años en el United, cree que es más probable que los hombres de Amorim rindan cuando las expectativas son bajas y pueden lograr una gran victoria.

Hablando exclusivamente con MEN a través de casino.co.uk, dijo: “Quien juegue contra el Liverpool después del descanso, tiene que volver a la normalidad, ¿no?

«Estarán felices de estar frente a su público local después de las derrotas ante Palace, Galatasaray y Chelsea. Tienen un buen historial contra el Manchester United en los últimos años».

«El Manchester United no tiene ganas de ir a Anfield. ¡Ningún equipo tiene ganas de ir a Anfield!».

«Dicho esto, una pequeña parte de mí piensa que es mejor para el Manchester United ir a Anfield ahora, en lugar de jugar en Old Trafford. En Old Trafford tienes que mostrar algún tipo de ambición. Tienes que salir y atacar, incluso si caes por la espada. Tienes que empujar el barco hacia afuera y tomar algunos riesgos».

Owen, que comenzó su carrera en Anfield, añadió: «Estás frente a tus aficionados locales y ellos lo exigen. Mientras que en Anfield no creo que te critiquen simplemente por estacionar el autobús, poner a todos detrás del balón y contraatacar».

«Probablemente le convenga al Manchester United; odian dar espacio detrás de su defensa. No tienen ritmo atrás. Les conviene sentarse en el borde del área penal y defender».

El Manchester United juega contra el Liverpool el domingo. (Imagen: Getty Images)

“Sus defensores están probablemente entre los mejores de la liga porque se paran en el borde del área penal, salen de cabeza, volean y, en general, son medios centrales grandes, duros y anticuados.

«El partido podría favorecer al Manchester United de muchas maneras, suponiendo que jueguen a cero y tal vez golpeen al Liverpool en el descanso. Yo sugeriría que el Liverpool tendrá la posesión la mayor parte del tiempo, intentará abrirlos y luego contraatacar al United cuando pueda».

Los comentarios de Owen desafían la mentalidad que el técnico del United está intentando transformar. Amorim estuvo cerca de la victoria en Anfield la temporada pasada, y Harry Maguire perdió una oportunidad al final del partido cuando el partido terminó 2-2.

El estadio del Liverpool no ha sido un coto de caza feliz últimamente, pero Amorim reafirmó que la filosofía del club hacia sus rivales debe cambiar.

Dijo: «Tal vez las expectativas cuando tienes que ganar y la responsabilidad de ganar son mucho más difíciles de jugar así. Por eso, cuando juegas para grandes clubes tienes que ganar todos los partidos, especialmente cuando la gente espera que ganes y tenemos algunos problemas para lidiar con eso cuando esperas que el Manchester United no gane ese partido. Tal vez sea más fácil para los jugadores rendir y tenemos que cambiar eso».

“Para cambiar eso necesitamos tener más confianza para ganar partidos, sumar más puntos y tener más tiempo libre.[dom] para jugar…»