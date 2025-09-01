Erik Ten Hag fue despedido por Bayer Leverkusen, menos de un año después de que el Manchester United lo despidió, en qué punto mostró su clase en un mensaje a la base de fanáticos del Diablo Rojo

Se les recuerda a los fanáticos del Manchester United de la reacción de Erik Ten Hag a ser despedida por el club después de que Bayer Leverkusen rompiera los lazos con él el lunes (Imagen: Jörg Schüler, Bayer 04 Leverkusen a través de Getty Images)

Apenas 12 meses después de su renuncia por el Manchester United, Erik Ten Hag ha recibido nuevamente sus Marsorders, esta vez en Bayer Leverkusen.

El holandés fue informado rápidamente de la supervisión de solo dos concursos de la Bundesliga antes de llegar a la puerta. Las únicas diez victoria de Hag en Leverkusen llegaron al DFB-Pokal, donde su equipo desperdicia en la posición 12 en la mesa después de sus fallas en ganar una de sus aperturas de dos competiciones.

Parecía que las circunstancias ya no podían deteriorarse por diez HAG después de haber enviado a United a lo que su peor final de la Premier League fue, pero lo hicieron exactamente. El jugador de 55 años recibió la bota de United solo unos meses después de su triunfo de la Copa FA y envió al club a octavo en la competencia.

Pero dada la lucha continua del reemplazo de Ruben Amorim desde el año pasado, algunos partidarios podrían incluso querer que diez HAG haya conservado su posición. Ciertas personas pueden haber experimentado sentimientos similares de arrepentimiento al leer el mensaje de diez HAG a los partidarios después de su partida.

El ex jefe de Ajax y Utrecht ha compilado una carta sincera al Trouble de United poco después de su renuncia, y explicaron exactamente lo que representan los Red Devils durante su hechizo de dos temporadas. «Queridos fanáticos, déjame comenzar contigo para agradecerte», leyó el comunicado, que fue lanzado por sus representantes, Seg.

«Gracias por estar siempre allí para el club. Ya sea que estuviera muy lejos en un juego o un partido difícil en Old Trafford, su apoyo ha sido inquebrantable. La atmósfera en Old Trafford siempre ha sido emocionante, gracias a usted».

Diez HAG elogió a los fanáticos por su implacable apoyo y «se hizo cargo de los estadios de los oponentes». También apreciaba el «sentimiento de unidad» que se casó con los Red Devils, donde viajaba por todas partes por todo el mundo.

La carrera de diez hag ha tenido un golpe aplastante (Imagen: Christof Koepsel)

«Eso es lo que hace que los seguidores de United sean tan especiales», continuó. «Quiero agradecerle por dar este sentimiento y por su apoyo. También quiero agradecer al personal de todos los departamento del club por su apoyo no repelente en los buenos y malos tiempos.

«Hemos ganado dos trofeos: actuación que apreciaré por el resto de mi vida. Por supuesto, mi sueño era traer más trofeos al gabinete. Desafortunadamente, ese sueño llegó a su fin.

«Deseo que todos los fanáticos del Manchester United no hay más que éxito, trofeos y gloria. Tu apoyo y el calor que recibí de todos en el club me ayudaron a sentirme como en casa. Gracias por este capítulo en mi vida. Erik».

La victoria de la Copa FA 2024 de Diez Hag fue lo más destacado de su estadía en Old Trafford (Imagen: Justin Tallis/AFP)

Diez HAG será el tercer jefe exsceptible en perder su trabajo en unos pocos días. Besiktas despidió recientemente Ole Gunnar Solskjaer, mientras que Fenerbahce sabía aparte unos días antes con José Mourinho.

El holandés todavía tiene que emitir una explicación similar sobre su partida de Bayarena. El director de Leverkusen -Sports, Simon Rolfes, explicó: «Nadie quería dar este paso», pero continuar con el esquema existente ya no era viable.

«Una despedida de las formas en esta etapa temprana de la temporada es dolorosa, pero pensamos que era necesario», agregó Leverkusen, el presidente ejecutivo Fernando Carro. «Estamos comprometidos a lograr nuestros objetivos para la temporada, y para hacerlo, necesitamos las mejores condiciones posibles en todos los niveles y en todo el primer equipo. Ahora se trata de implementar y usar completamente estas condiciones».