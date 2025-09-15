El comentario de Cristiano Ronaldo detrás de escena en Man United explica por qué dejó el club

Cristiano Ronaldo pasó seis años en el Manchester United durante su primer encantamiento en el club, y ganó tres títulos de la Premier League y una Liga de Campeones antes de llegar al Real Madrid

Cristiano Ronaldo dejó el Manchester United en 2009 (Imagen: Charles McQuillan – UEFA, UEFA a través de Getty Images)

La autoconfianza de Cristiano Ronaldo contiene su opción perfecta para abandonar el Manchester United en 2009.

La leyenda portuguesa floreció con los Red Devils de 2003 a 2009, donde se obtuvieron tres coronas de la Premier League y una Liga de Campeones. Pero cuando el Real Madrid llegó con una oferta de £ 80 millones en ese momento, apenas sorprendió a cualquiera que eligiera a Ronaldo para dejar a Old Trafford en la búsqueda del éxito de los que cementa el legado con Los Blancos.

Desde entonces, Ronaldo ha estampado su estatus como uno de los grandes del fútbol de todos los tiempos. Owen Hargreaves jugó junto al ahora de 40 años durante su propio encantamiento en United, y recientemente compartió que siempre reconoció que Ronaldo se dirigía al estrellato, informa el espejo.

Hablando de ese podcast de Peter Crouch, dijo: «Ronaldo, estuve con él ese primer año cuando ganó el globo de OR, y estábamos en el gimnasio y recuerdo … estábamos en el gimnasio con Mike Clegg, el entrenador de poder, y estaba genial e hizo esta locura.

«Y recuerdo que tuvimos este pequeño descanso y él fue:» Seré el mejor jugador del mundo este año. «Eso fue en septiembre, y ganamos la Premier League y la Liga de Campeones y ganó el Ballon d’Or.

«La gente ve el producto final y todo lo que lo acompaña, pero en realidad, estos tipos, como si fueran tan élite, no solo habilidad. Pero creo que eso [Michael Owen] – o Wazza [Wayne Rooney]O Cristiano. Todos estos muchachos son grandes jugadores, pero su mentalidad es lo que es muy especial. «

Ronaldo reclamó el Ballon d’Or en 2008 después de una campaña espectacular con United, en la que aseguró la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa Mundial de Clubes. Mientras que los Red Devils representaron a uno de los equipos más grandes del planeta durante el régimen icónico de Sir Alex Ferguson, Ronaldo tal vez creyó que había logrado todo lo que se podía lograr en las costas inglesas.

Owen Hargreaves ha hablado sobre la mentalidad de Cristiano Ronaldo (Imagen: @Thatpeter CrouchPodcast/YouTube)

En consecuencia, cambió al Real Madrid e inmediatamente anotó su marca, logrando 26 goles de 29 actuaciones en su campaña debut La Liga a pesar de perder la corona de la competencia de Barcelona. Avance rápido hasta 2018, y Ronaldo dejó a Los Blancos que dos títulos de La Liga, cuatro trofeos nacionales y un número igual de coronas de la Liga de Campeones, mientras que también aseguró cuatro codiciados globos de o or.

En general, el atacante registró 450 goles y 131 ayuda a unos 438 juegos para el club, dejando al goleador récord del Real Madrid. Luego se mudó a la Juventus para probar suerte en la Serie A, donde continuó mejorando su colección de trofeos con dos campeonatos de competencia, dos Supercoppa Italiana y una Coppa Italia.

En 2021, Ronaldo tuvo una breve reunión con el Manchester United, pero su segundo período en Old Trafford fue menos exitoso que el primero. Después de un desacuerdo con el entonces gerente Erik Ten -Hag, Ronaldo acordó rescindir su contrato en noviembre de 2022.

Cristiano Ronaldo firmó para el Real Madrid en 2009 (Imagen: Getty Images Europe)

En 2023 se mudó a al-Nassr en la Liga Saudi Pro, donde ha estado jugando desde entonces. Aunque estaba en el crepúsculo de su carrera, Ronaldo amplió su contrato con el club este verano e incluso adquirió una propiedad de la propiedad en el equipo con sede en Riyad.

Ronaldo mostró su clase duradera el mes pasado en la apertura de la temporada de al-Nassr contra Al-Taawoun y anotó junto a Kingsley Coman, mientras que Joao Felix de Limeelight Stable con un hat trick en la rutina 5-0. Su enfoque ahora cambiará al juego el domingo por la noche contra Al Kholood.