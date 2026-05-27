El City ya sigue el consejo de Pep Guardiola de Enzo Maresca

El Manchester City se enfrentará a más cambios este verano después de anunciar la salida de su personal técnico.

Se espera que Enzo Maresca traiga personal al Manchester City

La salida de Pep Guardiola del Manchester City es bastante sísmica, pero la tentación es preocuparse por el éxodo que podría provocar. El martes se confirmó la salida de cinco miembros clave del personal de trastienda, lo que significa que es necesario cubrir una serie de vacantes clave, y cuanto antes, mejor.

Si eso se suma a la aterradora sensación de dejar atrás al gerente más exitoso del mundo, tal vez no debería suceder. Como dijo el propio Guardiola cuando le pidieron consejo sobre su sustituto, lo peor que pueden hacer es intentar copiar y pegar sus métodos.

“Sé tú mismo”, dijo el domingo. «El club te apoyará incondicionalmente y ese es el mayor halago y la mayor felicidad que tienen todos los directivos aquí Txiki [Begiristain]ahora hugo [Viana] y Ferrán [Soriano] y especialmente el trabajo de Khaldoon [Al Mubarak]. Sé tú mismo. Estás mejor protegido en los malos momentos que cualquier otro club. Sé libre con tus ideas, trabaja mucho y todo irá bien.»

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Nadie puede ser Guardiola, así que quizá sea mejor que nadie lo intente. Y por mucho que Enzo Maresca pudiera entrar y revitalizar el personal existente, sería similar a que un entusiasta del ajedrez se hiciera cargo del tablero de otra persona en medio de una partida: no impediría el éxito, pero no sería su elección.

Permitir que Maresca traiga a su propio equipo aumenta la presión sobre él, pero también le quita algo de presión al darle la libertad que Guardiola ha pedido. A Maresca se le permite jugar su propio juego, con más protección del presidente y de los altos ejecutivos del club que la que recibió en el Chelsea.

Eso no garantiza el éxito, pero al menos le da al City una mejor oportunidad de adquirir a Guardiola. No se trata de que Maresca derribe todo lo que ha funcionado durante la última década, sino más bien de darle las herramientas que cree que necesita para crear la mejor versión de sí mismo.

Será un cambio aún mayor para los fanáticos del City, aunque ya se han acostumbrado a un equipo muy diferente durante los últimos 18 meses a medida que el equipo ganador del triplete ha sido desmantelado gradualmente. Los cambios generalizados en el personal de trastienda han funcionado bien este año y serán necesarios nuevamente este año.

Sin embargo, mientras los ‘blues’ sigan el consejo de Guardiola, no deberían alejarse demasiado de donde deben estar.