El City cambia los planes de viaje de Bodo/Glimt en la Liga de Campeones

El Manchester City se enfrenta mañana al Bodo/Glimt en la Liga de Campeones y ha cambiado su rutina de preparación para el partido.

El Manchester City visita hoy a Bodo/Glimt (Imagen: )

El Manchester City ha cambiado sus preparativos habituales para un partido de la Liga de Campeones mientras se adentra en lo desconocido alrededor del Círculo Polar Ártico. El equipo de Pep Guardiola está haciendo todo lo posible para lograr terminar entre los ocho primeros de cara a Noruega.

Desde Covid, los Blues han optado por entrenar en la City Football Academy el día antes de los partidos de la Liga de Campeones antes de volar al estadio de sus anfitriones para cumplir con sus obligaciones con los medios cuando están fuera de casa. Sin embargo, harán una excepción en el viaje a Bodo, ya que intentarán adaptarse al campo de plástico en el que jugarán esta semana.

El City volará a Bodo antes de lo habitual y completará la conferencia de prensa alrededor de la hora del té el lunes antes de entrenar en el césped artificial para tener una idea de cómo jugará. La última vez que hicieron esto fue cuando jugaron contra el Young Boys en 2023 y Guardiola explicó la desventaja que esto podría tener.

¡SIGUE NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK DE MAN CITY! Últimas noticias y análisis de la página de Facebook del Manchester City de MEN

«El césped es mejor», dijo. «Porque el 99,9% de los equipos juegan a un alto nivel sobre césped, de lo contrario la UEFA y la FIFA decidirían jugar sobre césped artificial. Es de sentido común, diría yo. Es lo que es. Si la UEFA permite que los partidos se jueguen aquí, es porque las condiciones son buenas. Ésa es una de las razones por las que nunca entrenamos al aire libre, pero esto es una excepción».

«Por eso viajamos por la mañana, para que los jugadores puedan sentir la superficie: cómo corre la pelota, cómo debe moverse hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás y hacia adelante. Lo probaremos y los jugadores lo sabrán de inmediato».

En cualquier caso, la ciudad no se verá afectada por el clima de Noruega. Aunque seguirá haciendo mucho frío a medida que avanzan hacia el norte, las temperaturas en Bodo de -22 a principios de este mes han dado paso a un clima mucho más cálido y se espera que esté justo bajo cero cuando comience la hora del té el martes.

Bodo también se encuentra en medio de las vacaciones de invierno de la temporada nacional, con partidos suspendidos debido al clima más extremo. El equipo ha tenido una concentración en Marbella en las últimas semanas, pero solo ha jugado partidos amistosos para prepararse para un partido competitivo contra el City.