Con el agitado calendario festivo en el horizonte, el director ejecutivo del Manchester United, Omar Berrada, habría expresado sus preocupaciones a la Premier League.

Omar Berrada mantuvo conversaciones con la Premier League (Imagen: PA)

El jefe del Manchester United, Omar Berrada, se ha enfrentado a la Premier League por el número de partidos en casa entre semana desde ahora hasta Navidad.

El United recibe al Brighton y Hove Albion en Old Trafford el sábado por la noche. Una vez finalizado su partido contra el equipo de Fabian Hurzeler, el United no jugará otro partido en casa hasta el Boxing Day, un viernes, cuando reciba al Newcastle United.

Todos los partidos del United en Old Trafford en el período previo a Navidad están programados para mitad de semana, lo que significa que el inicio será por la tarde. Según los informes, Berrada se ha puesto en contacto con la Premier League para “expresar su preocupación” sobre cómo han acabado los partidos.

La conversación del Athletic Berrada con representantes de la Premier League entiende que la conversación fue «constructiva», y el director ejecutivo del United enfatizó «la importancia cultural de los aficionados para el tejido del fútbol inglés».

Según se informa, también ha pedido a la Premier League que tome decisiones sobre los partidos retransmitidos en una fase más temprana para garantizar que los aficionados puedan planificar sus compromisos navideños en torno al inicio. La reunión de Berrada con representantes de la Premier League es una clara indicación de que el Club está escuchando las preocupaciones de los seguidores del United.

Los representantes de los aficionados han expresado recientemente su frustración con la programación de esta temporada. Consideran que los aficionados se han enfrentado a una racha de partidos desfavorable en cuanto al número de partidos en casa programados a mitad de semana.

El Foro de Fans del United expuso estos sentimientos en una carta al club, que respondió con una carta propia. Los Rojos son uno de los varios clubes de la Premier League que respaldaron un aumento en el número de partidos los lunes por la noche y los viernes, lo que formaba parte del nuevo acuerdo de transmisión.

Los fanáticos del United están preocupados por la cantidad de partidos nocturnos entre semana en Old Trafford (Imagen: Getty Images)

También se propuso como una solución al extenso calendario europeo de partidos, en el que un número récord de clubes participan en la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga de Conferencias de la UEFA. El United no logró clasificarse para ninguna competición del continente esta temporada.

Sin embargo, sintieron toda la fuerza del calendario ampliado la temporada pasada, cuando jugaron quince partidos de la Europa League y perdieron 1-0 ante el Tottenham Hotspur en la final.

Amorim buscará lograr tres victorias en tres partidos de la Premier League cuando su equipo reciba al Brighton. La victoria del United por 2-1 sobre el Liverpool significó que el técnico portugués finalmente logró victorias consecutivas en la Premier League.

Después del partido en casa contra Brighton, el equipo de Amorim no jugará ningún otro partido en casa el sábado antes de Navidad. (Imagen: Ryan Browne/Shutterstock)

La victoria sobre los campeones defensores de la Premier League y la victoria en casa por 2-0 sobre el Sunderland también llevaron al United a la novena posición. Están un punto por delante del visitante de mañana, el Brighton, que ha ganado al Manchester City y al Chelsea esta temporada.

Amorim sugirió que Harry Maguire y Mason Mount tienen dudas sobre el partido contra los Seasiders. El técnico del United dijo: «Tenemos algunas dudas, tuvimos algunos problemas esta semana con Harry Maguire y Mason Mount. Así es, nada grave y ya veremos mañana».

«Licha está fuera. Ha estado entrenando muy bien. Estaba en el siguiente campo y yo estaba observando. Está entrenando muy bien, la rodilla se ve bien, pero no quiero decir una semana específica». [for his return] Y luego depende de Licha si se gana el puesto».