El centrocampista olvidado del Manchester City podría estar a punto de ofrecer una nueva solución a Rodri

Mateo Kovacic aún no ha jugado con el Manchester City esta temporada, pero regresó a la acción con Croacia el domingo y tiene minutos a su nombre.

Mateo Kovacic ha sido suplente no utilizado en los últimos tres partidos del City

Puede que solo haya sido Gibraltar, pero los 69 minutos que Mateo Kovacic jugó para Croacia en su victoria de clasificación para la Copa del Mundo contra los pececillos europeos el domingo habrían sido significativos.

El centrocampista se sometió a una cirugía del tendón de Aquiles este verano y no ha pateado un balón desde que fue expulsado contra el Bournemouth el 20 de mayo. Fue suplente no utilizado del Manchester City contra Burnley, Mónaco y Brentford y volvió a patear desde el banquillo en el empate de Croacia contra la República Checa el jueves por la noche.

Ahora ha tenido sus primeros minutos competitivos y, tras casi un mes de regreso a los entrenamientos, puede concentrarse en volver a la acción con su club. Ha perdido impulso tras una alentadora temporada 2024-25.

Kovacic Recientemente ha visto aumentar la competencia en el equipo de Pep Guardiola, primero con el fichaje de Nico González procedente del Oporto por £50 millones, luego con el regreso de Rodri tras una lesión y el fichaje de verano de Tijjani Reijnders por £46,3 millones.

González Guardiola está ganando confianza esta temporada y con Rodri enfrentando una batalla física contra el Everton en el Etihad el sábado, el español de 23 años podría estar en camino a su quinta apertura de la temporada.

Sin embargo, Kovacic podría tener algo que decir al respecto. El jugador de 31 años fue un sólido sustituto de Rodri en ocasiones el año pasado, y el ganador del Balón de Oro se perdió la mayor parte de la temporada por una grave lesión en la rodilla.

Al igual que González, existe la sensación de que Kovacic sería mejor junto a Rodri que ser utilizado como su reemplazo, pero Reijnders ha asegurado ese papel esta temporada.

Así que la batalla ha comenzado para que González y Kovacic sean el próximo hombre en ocupar ese puesto en el mediocampo. Kovacic tiene experiencia trabajando con Guardiola y está claro que González todavía tiene elementos en los que trabajar, y el técnico del City lo llama regularmente para recibir consejos tácticos durante y después de los partidos.

Guardiola elogió a Kovacic la temporada pasada y dijo a finales de abril que el excentrocampista del Chelsea y del Real Madrid estaba en la mejor forma de su carrera en el City.

«Los últimos tres o cuatro partidos han sido extraordinarios», afirmó. «Por el ritmo y la forma en que juega, no puede jugar cada tres días. Pero la calidad que tiene y la compostura son, por supuesto, extraordinarias».

Esa cualidad aún está por verse esta temporada y la competencia por los puestos ahora es feroz, pero Kovacic comenzó a redescubrir algo de su ritmo el domingo por la noche y ese podría ser el primer paso en su camino de regreso al equipo en el Etihad.

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.