El centrocampista del Manchester United se lesiona mientras actualizaba su entrenamiento

El centrocampista del Man United, Toby Collyer, está cedido en el West Brom y recientemente ha estado fuera de juego debido a una lesión.

Toby Collyer ha sufrido una lesión. (Imagen: CameraSport 2025)

El cedido del Manchester United, Toby Collyer, está ausente de los entrenamientos del West Brom mientras se recupera de una lesión muscular.

Collyer recibió intereses permanentes y de préstamo de más de una docena de clubes del campeonato durante la ventana de transferencias de verano, pero West Brom ganó la carrera por su firma.

Al ex mediocampista del Tottenham Ryan Mason se le encomendó la tarea de llevar al West Brom de regreso a la cima esta temporada, pero los Baggies han tenido problemas y la cesión de Collyer no ha ido según lo planeado hasta ahora.

Collyer estuvo limitado a siete apariciones como suplente después de su llegada. Entró en el once inicial contra Millwall el mes pasado y mantuvo su puesto en el siguiente partido, pero sufrió una lesión muscular.

El joven de 21 años no se encuentra actualmente entrenando mientras se recupera del problema. «Bueno, ninguno de los dos estaba entrenando con un equipo, así que no», dijo Mason a Express & Star cuando se le preguntó si Collyer y un compañero de equipo estarían disponibles para ser seleccionados contra Charlton el martes por la noche.

Mason anteriormente elogió a Collyer y dijo: «Toby es un jugador joven, pero sabemos que lo necesitamos y que nos va a ayudar. He estado esperando a Toby durante algunas semanas. Es alguien en quien realmente creo, lo cual es importante y tengo esa fe en todos mis jugadores».

«Pero cuando sales cedido a algún lugar, creo que tienes que sentir que el club y el entrenador te quieren, y él ciertamente lo es. Ojalá podamos ayudarlo porque si lo ayudamos a mejorar y crecer como jugador, eso definitivamente nos beneficiará».

«Creo que hay mucho espacio y mucho crecimiento por desarrollar. Eso seguramente sucederá en el campo de entrenamiento. La realidad es que el juego es el mejor maestro.

«Cuanto más exposición puedas tener en los juegos, mejor, especialmente a una edad temprana. Tengo confianza y espero que Toby sepa que creo en él, lo cual es muy importante para mí.

«Voy a poner mucha energía, la misma cantidad de energía que le puse a él como a todos mis otros jugadores, para ayudarlos a crecer y mejorar».

Mason agregó: «Es un buen chico, humilde, quiere trabajar, quiere ser parte de esto. Puedes sentir eso tan pronto como hablas con él. Quiere jugar al fútbol, ​​le encanta el fútbol y eso es súper importante. Queremos ese tipo de personas en el edificio que quieran trabajar y quieran ser parte de algo».

Collyer jugó 13 apariciones en el primer equipo en la revolucionaria temporada 2024/2025 en Old Trafford.

El año pasado, una fuente habló del cariño de Erik ten Hag por Collyer y otra dijo que registra estadísticas de carrera «aterradoras» en los entrenamientos que sólo son mejoradas por Bruno Fernandes.

Rubén Amorim ha elogiado a Collyer. «Tiene muy buenas piernas, está mejorando con el balón. Sabe lo que tiene que hacer para jugar en este club y siente el club de la manera correcta. Es muy humilde y si trabajas duro tendrás la oportunidad», dijo Amorim en enero.

El contrato de Collyer con el United se extiende hasta el verano de 2027, con opción a un año más.

