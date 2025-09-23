El castigo de Barcelona por Marcus Rashford no sorprenderá al Manchester United

Marcus Rashford fue dejado del juego Barcelona contra Getafe porque llegó demasiado tarde para una reunión de equipo.

Rashford fue el hombre del partido contra Newcastle. (Imagen: 2025 UEFA)

Marcus Rashford fue talismán para el Barcelona en su victoria en la Liga de Campeones contra Newcastle la semana pasada.

Luego, Rashford informó demasiado tarde para una reunión de equipo y lo colocaron contra Getafe. Rashford llegó solo dos minutos tarde, pero Hansi Flick mantuvo una regla disciplinaria que significaba que perdió su papel inicial.

Rashford podría haberse quedado atrapado en el tráfico o dormido debido a su alarma. Y solo fueron dos minutos, pero se le paga maravillosamente por hacer su trabajo y debería poder seguir las reglas de Flick en Barcelona.

Manchester United no se habría sorprendido al saber de la sentencia de Rashford porque era demasiado tarde para la reunión, porque ha habido preocupaciones sobre su comportamiento fuera del campo en los últimos años.

Rashford no fue elegido del club después de un viaje borracho a Belfast. Erik Ten Hag estuvo furioso durante el viaje, pero creía que sería perjudicial congelar a Rashford de sus planes y disciplinar.

Ruben Amorim no fue tan indulgente cuando vio algo que no le gustó en Rashford en diciembre. La academia se graduó para el Derby de Manchester y enviado a préstamo a Aston Villa.

Barcelona ofreció a Rashford la oportunidad perfecta para soplar en su carrera. La mayoría de los expertos predijeron que Rashford sería un éxito: La Liga es una competencia más débil y se esperaba que un cambio de medio ambiente funcionara bien, y su desempeño en St. James ‘Park fue un recuerdo de su habilidad.

«No me sorprende», dijo Flick. «Creo que es un jugador fantástico. Sus habilidades y acabados son increíbles. Creo que también trató de crear oportunidades en la primera mitad, pero el final no estaba allí.

«Fue en la segunda mitad. Para un delantero siempre es bueno anotar. Estoy muy feliz. Es un jugador importante. Cuando hablamos sobre lo que necesitábamos en el equipo para la temporada, pensamos que teníamos un jugador como necesitaba. Cuando tuvimos esta oportunidad. [to sign him]Dije que deberíamos hacerlo. Es un excelente jugador. «

Rashford anotó dos veces en la Liga de Campeones. (Imagen: Getty Images)

Flick agregó que la pantalla de Rashford había representado el «primer paso» y repitió que tenía que «dar el siguiente paso». El alemán sugiere consistencia, pero a Rashford se le negó la oportunidad de construir la velocidad debido a su falta de puntualidad.

Rashford vino del banco contra Getafe para la segunda mitad para registrar una asistencia. Su talento nunca ha sido cuestionado, pero Rashford tiene que esforzarse por convertirse en un profesional modelo para obtener lo mejor de su carrera.

La posición de Amorim en Rashford está justificada en última instancia por los eventos de la semana pasada.

Rashford brilló contra Newcastle, un valor fijo en su país de origen con millones de ojos británicos, pero tiene que producir esas exhibiciones cada semana.

Fue brillante ver a Rashford en plena transmisión contra Newcastle, pero todos pensaron: ¿Dónde está este nivel todos los fines de semana? Es capaz de mucho, pero ha luchado por la consistencia.

Su fracaso en producir esas actuaciones consistentes y preocupaciones sobre su comportamiento lejos del campo le ha impedido cerrar la brecha para convertirse en un jugador de clase mundial.

La consistencia es la parte más difícil del fútbol, ​​pero no debería ser difícil seguir las reglas del club. La latencia de Rashford no debe ser completamente desproporcionada, solo fueron dos minutos, pero no es la primera vez que ha sido disciplinado.

Ha tenido la oportunidad de no poder desperdiciarse en Barcelona. Sería una gran lástima verlo desperdiciar la oportunidad de patear su carrera debido a más problemas de disciplina.