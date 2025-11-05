El ‘caos’ de transferencias de Man United llega a su fin cuando se niega la teoría de la fecha límite

El Manchester United de Ruben Amorim ha realizado cuatro fichajes con el primer equipo durante el mercado de fichajes de verano, incluido el del portero Senne Lammes en la fecha límite.

El director de fútbol del Manchester United, Jason Wilcox, arrojó luz sobre la nueva estrategia de transferencias en Old Trafford (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

El director de fútbol del Manchester United, Jason Wilcox, afirma que el club ha puesto fin a la naturaleza caótica que rodea su estrategia de transferencia, e insiste en que la llegada de Senne Lammens NO fue una compra de pánico.

Después de perderse la Liga de Campeones, el United cambió de rumbo para la ventana de transferencias de verano. Al tener menos dinero para gastar, los Rojos tuvieron que actuar con eficacia.

El principal foco de atención fue la ofensiva comprada por Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko. Los asuntos del United parecían haber terminado hasta la horrorosa actuación de Andre Onana contra Grimsby Town en la Copa Carabao.

Poco después, contrataron a Lammens y Onana fue cedido al Trabzonspor por una temporada. El belga es ahora la primera opción del United y es bien recibido por la afición.

Hablando en el podcast Inside Carrington de MUTV, Wilcox arrojó luz sobre el enfoque del club ante las transferencias. “El verano del año pasado fue mucho más caótico que este”, explicó.

«Éste fue muy tranquilo, conocíamos el plan, sabíamos a qué jugadores íbamos a apuntar, teníamos nuestras listas, sabíamos qué áreas del campo necesitábamos mejorar. Estas son reuniones continuas entre Rubén y yo». [Amorim] con Chris Vivell y su equipo debajo.

«Tenemos muy claro los perfiles que necesitamos. El encargo viene de Rubén y de mí y concierne a Chris. [There is] Hay mucho debate y discusión sobre los perfiles de lo que necesitamos, y luego los exploradores salen al mercado.

«Combinamos esto con el equipo de datos y habrá un diálogo constante. Actualmente tengo consultas semanales con el equipo de reclutamiento sobre los perfiles, la categoría de edad, los costos, si también son factibles con Ruben. Es realmente un enfoque conjunto.

«Cuando fichamos a un jugador, hay mucha gente involucrada en el proceso. El equipo de datos está involucrado y luego centraremos toda nuestra atención en ciertos jugadores y es muy importante que hagamos verificaciones de antecedentes para asegurarnos de que sean profesionales limpios y vivos; esto es realmente importante».

Senne Lammens ha impresionado al Manchester United desde que llegó el día límite de transferencias (Imagen: Getty)

Al reflexionar sobre las transferencias de este verano, Wilcox agregó que la decisión de fichar a Lammens en la fecha límite no fue un movimiento reaccionario a la forma de Onana, anulando esa teoría. «Este año nos fijamos en los jugadores que están preparados para la Premier League», añadió.

‘Especialmente con Bryan [Mbeumo] y mateus [Cunha]No podíamos correr demasiados riesgos en esta área y necesitábamos jugadores con los que pudiéramos conectarnos y jugar con poco tiempo de transición. Senne, siempre estábamos buscando porteros con gran potencial y Senne estaba disponible, así que decidimos mudarnos. No fue una reacción instintiva.

«Tony Coton puso a este tipo en mi radar hace 12 meses y fue implacable. Dijo que sería un fichaje importante para nosotros.

«Ha empezado bien pero tiene que seguir así. Es muy reflexivo y muy profesional en su enfoque».

