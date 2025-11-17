El cambio decisivo que dio forma a la revolución del Manchester United: «Muy importante»

El Manchester United parece un animal diferente esta temporada al que terminó la pasada y podría haber una razón psicológica detrás de eso.

Los jugadores del Manchester United celebran tras salvar el empate ante el Tottenham Hotspur en la Premier League (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

El Manchester United decepcionó a su afición la temporada pasada con malas actuaciones en todas las competiciones.

La Europa League casi salvó el día, pero cuando llegó el momento, los Rojos no eran el equipo que se suponía que debían ser. El United estaba tan lejos del nivel que se esperaba de él que era difícil ver una recuperación rápida.

Y, sin embargo, aquí estamos, a mediados de noviembre, con el United a un punto de los cuatro primeros y cinco invictos. Aún no son el producto terminado, pero hay señales claras de que el United se está convirtiendo en un equipo que puede desafiar en el lado derecho de la Premier League.

Hablar con alguien HOMBRES deportes, El doctor Martin Turner, experto en psicología de la Universidad Metropolitana de Manchester, cree que el cambio de esta temporada podría residir en la mentalidad del equipo.

El Dr. Turner, que trabajó con la FA y Scarlets Rugby, dijo: «Es muy importante cuando hablamos de jugadores experimentados. Eso no es sólo porque han pateado una pelota más veces que el jugador que está a su lado, sino porque han pasado por los altibajos del fútbol. Han estado bajo presión, han tenido éxito, han fracasado y se han vuelto psicológicamente fuertes frente a los diversos altibajos del deporte.

«Esa es parte de la razón por la que la experiencia realmente cuenta, porque al enfrentar las dificultades creces, te desarrollas y aprendes a ser un poco más robusto. Así que en parte es cuestión de tiempo, especialmente en el Manchester United y de la cantidad de cambios que se han producido en un corto espacio de tiempo, que sabemos que puede ser estresante y agotador». [but] Con el tiempo, esos jugadores se acostumbrarán y se volverán más fuertes».

Cuando se le preguntó si la contratación de jugadores como Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, que han demostrado su calidad en la Premier League, al tiempo que retienen a jugadores que experimentaron y superaron los puntos bajos de la temporada pasada, conducirá a mejores actuaciones esta temporada, el Dr. Turner dijo: «Sí, exactamente, son un poco más capaces de capear esas tormentas.

«Tienen menos altibajos psicológicos. Después de un buen partido se sentirían bastante bien, pero no se dejarían llevar y después de un mal partido se sentirían bastante mal, pero no sería el fin del mundo para ellos. Aprenden a tomarse el éxito y el fracaso con tranquilidad porque han tenido éxito y fracasado muchas veces.

«Si miras a los mejores jugadores del mundo, no es sólo que siempre tienen éxito. Son capaces de reconocer que cuando fallan, es temporal y saben que van a regresar y recuperarse. Eso es difícil de entender para un jugador menos experimentado porque no han tenido la experiencia psicológica de esos éxitos y fracasos. A veces se necesita un fracaso en el escenario más grande para llegar allí también».

El United regresará a la Premier League el próximo lunes cuando reciba al Everton en Old Trafford. Si evitan la derrota, estarán invictos durante seis partidos. Sin embargo, la preocupación constante para el United es que la fatiga podría estar apareciendo, a pesar de que se han jugado menos partidos esta temporada.

Matthijs de Ligt habló después del partido contra Tottenham sobre el cansancio del equipo en la segunda mitad de los partidos y el Dr. Turner cree que los desafíos mentales de competir en la Premier League contribuyen a eso.

«El cerebro utiliza gran parte del mismo sistema energético que el cuerpo. La gente olvida que el cerebro está en el cuerpo», dijo.

«Parece que es algo separado porque estamos hablando de cuerpo y mente, pero claramente son parte del mismo cuerpo y por eso usan la misma energía. Sabemos que en realidad es bastante difícil para las personas en situaciones de alta presión, trabajos duros, como un atleta, y eso puede ser agotador.

«No sólo las cosas físicas, sino también lidiar con las emociones todos los días, lidiar con las expectativas, lidiar con el aspecto social de practicar deportes de alto nivel. Puede dejarte mentalmente agotado y puede tener un impacto en tu agotamiento físico porque la energía proviene del mismo espacio. Así que se trata de desarrollar esta resistencia y robustez con el tiempo para este tipo de cosas, y ahí es donde los jugadores experimentados entran en juego».