El cambio de rumbo de Andrew Tate tras filtrarse los mensajes de Jake Paul y su postura sobre su retiro del boxeo

Andrew Tate fue derrotado por Chase DeMoor el fin de semana pasado y abordó los rumores de que ahora podría pelear contra Jake Paul.

Andrew Tate afirmó que no dejará el boxeo (Imagen: Associated Press)

El controvertido influencer Andrew Tate ha dado marcha atrás en su deseo de enfrentarse a Jake Paul en el ring, pero eso no significa que se retirará del deporte.

Tate hizo su debut en el boxeo el fin de semana pasado, pero fue derrotado por puntos por el campeón de peso pesado de Misfits, Chase DeMoor, en Dubai. La ex estrella de las artes marciales comenzó a cansarse en la segunda mitad de la pelea, perdiendo en dos de las tarjetas de los jueces, mientras que la tercera anotó la pelea en empate.

Desde su derrota, Tate ha evitado la idea de dejar el boxeo después de una sola pelea. También aparentemente ha cambiado su tono cuando se trata de pelear contra Paul, quien acaba de sufrir la segunda derrota de su carrera en el boxeo después de perder en el sexto asalto ante Anthony Joshua el fin de semana pasado en Miami.

En respuesta a una publicación en

Sin embargo, esa no era la postura del influencer en 2024. Tate y Paul incluso se encontraron cara a cara en el ring una vez, y el primero pensó que estaba listo para enfrentarse al YouTuber.

Andrew Tate quedó ensangrentado en su pelea con Chase DeMoor (Imagen: inconformistas)

Tate reveló que le envió un mensaje de texto a Paul sobre una posible pelea antes de que fuera arrestado bajo sospecha de presunta trata de personas y violación. «Hubo un momento en que él y yo hablamos de pelear», dijo Tate.

«Creo que si este arresto no hubiera ocurrido, probablemente habría llegado a buen término. Veremos qué sucede en el futuro, veremos tal vez, es posible, no hay nada, no, no hay nada, sí. Ya veremos, me saltaré este ataque de matriz y tal vez si necesita que le enseñen una lección, seré el hombre que le dé una lección».

Refiriéndose a la victoria de Paul sobre Mike Tyson en noviembre de 2024, Tate agregó: «Jake es un gran tipo. Está poniendo el boxeo en el mapa para ser justo con él. Para ser justo con él, puede vender entradas.

«Quiero decir que nadie, y esto es con el debido respeto, debería decir algo acerca de ver a un hombre de 60 años pelear contra un hombre de 27, pero Jake puede hacer que les importe. Y como puede hacer que les importe, le pagan más de lo que la mayoría de los boxeadores ganarán por una pelea en toda su carrera».

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul en el sexto asalto (Imagen: Getty Images para Netflix)

Sin embargo, Paul cree que noquearía a Tate si alguna vez se encontraran en el ring. Antes de la derrota de Tate ante DeMoor, Paul dijo: «Ganaría muy, muy rápido. Estoy emocionado de ver su pelea; ha estado fuera del ring durante mucho tiempo».

Sin embargo, la estrella de las redes sociales afirmó en 2022 que creía que Tate tenía miedo de pelear con él o con su hermano Logan. Dijo: «No creo que alguna vez suba al ring y arriesgue su apariencia de macho alfa para pelear conmigo o con Logan. Andrew Tate, tienes miedo de subir al ring con cualquiera de nosotros».

Después de su derrota ante DeMoor, Tate evitó la idea de retirarse. Dijo: «Si las estrellas se alinean, no digo que vaya a retirarme. Pero creo que mucha gente toma decisiones precipitadas, ya sabes, después de perder una pelea frente a todo el mundo.

«Sus egos están heridos, sus emociones están altas, etc. Estoy tratando de mantenerme bastante moderado, así que ahora vete a casa, descansa, relájate. Tengo cuatro de mis hermosos hijos esperándome en casa. Juega con los niños, tal vez cuente mi dinero para sentirme mejor; es alto. Y cuando termine, mi ojo estará sanado y veremos».