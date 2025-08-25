El cambio de planificación Manchester United a la mitad de la pretemporada les cuesta

Ahora son siete victorias de 29 partidos de la Premier League para Ruben Amorim y el optimismo para la temporada en Man United Bust.

Los jugadores de United se drenan después de dibujar con Fulham

Hubo contornos más increíbles en la cara de Ruben Amorim que aceleró como una grieta en un parabrisas durante su conferencia de prensa después del juego.

No estamos en su forma graciosa con sus informes. Se supone que el optimismo está muy extendido en agosto. Solo Amorim se menciona en el mismo aliento que Paul Hart y Neil Warnock.

Los problemas ocurren en el Manchester United y son naturalmente. Amorim continúa jugando a su tercer mejor guardián, el centro del campo está brutalmente orientado, los partidarios de Putney mantuvieron fuera: «Ataque, ataque, ataque» en el minuto 83 y dos respaldos aparecieron cuatro minutos después.

Esto se debe a la gestión de las cargas de trabajo. El 1-1, Leny Yoro y Luke Shaw podrían haber sufrido otros diez minutos para un día de recuperación en el Jacuzzi en Carrington.

Cuatro de los cinco reemplazos unidos que surgieron están defendiendo a los jugadores. Tal enfoque, cuando el equipo ganó siete de los 29 partidos de la Premier League del gerente, no era edible.

Esas victorias se extienden como un camino que ya no tiene migas de pan: dos en diciembre, dos en enero, una en febrero, una en marzo y otra en mayo. Tres de las victorias ahora fueron contra equipos en el campeonato.

Amorim sugirió la sugerencia de que el repentino cambio de plan de United ha influido en su forma a la mitad de la pretemporada. Debido a que eliminó a Rasmus Hojlund del XI inicial y cambió a un lado inútil contra Everton en Atlanta, ninguno de los titulares de United anotó desde el juego abierto en cuatro juegos.

Incluyendo la pretemporada, la forma de United con y sin Hojlund es:

0-0 sin un delantero senior comienza

2-1 comienza con Hojlund

4-1 comienza con Hojlund

2-2 sin comenzar un delantero

1-1 sin comenzar un delantero

0-1 sin comenzar un delantero

1-1 sin comenzar un delantero

Fue en Fulham la temporada pasada la temporada pasada, Amorim admitió que preferiría tener a su entrenador de portero, Jorge Vital, en el banco que Marcus Rashford. Vital ahora ha reemplazado a Hojlund. El Dinamarca Internacional no estuvo en West Londs el domingo y probablemente ya no recibirá una patada para United.

La intención de vender Hojlund es comprensible. No es lo suficientemente bueno como para liderar la frontera para United, anotó tres goles en sus últimas 35 actuaciones para el club y lo han reemplazado.

Hojlund ha sido subimilado desde que declaró que su intención de quedarse

Pero Amorim se ha cortado la nariz para evitar su rostro con un delantero que tenía una cameee desde que le dijo a los periodistas en Chicago que estaba planeando quedarse. United gritó por un delantero, compró uno por 73.62 millones y no lo comenzó.

Mirando a Benjamin Sesko, puedes ver por qué. «Creo que necesita tiempo», admitió Amorim. «No es fácil. A veces te sientas en el sofá e vas al juego y el juego es realmente rápido, entiende que el juego es aún más rápido que la Bundesliga.

«Pero él está peleando, tenía algunas buenas conexiones con los compañeros de equipo, sentí que cuando estaba en el campo, no estábamos en nuestro mejor momento y eso puede cambiar la forma en que ves a un jugador».

Sesko luchó en Fulham

Más razón para tener un NR. 9 para jugar. United podría haber maximizado a Hojlund, anotador de dos goles en su último inicio contra Bournemouth en Chicago, hasta que Sesko estaba al tanto. Hojlund era quizás más vendible y valioso.

En cambio, Matheus Cunha tuvo que duplicarse como centro cuando se ganó su movimiento de su jugador del juego. Debería haber convertido su oportunidad de la punta de Altay Bayindir, un escenario que es idéntico al majestuoso objetivo de Cunha en el mismo extremo para los lobos la temporada pasada.

Emocionante el viejo oro para el rojo de United trae a un jugador en una mentalidad diferente. Incluso tan elegante como Cunha. Ha sido tan confiado y enlazando como lo era para los lobos, solo cuando revisó el balón sin error, no pudo colocarlo más allá del alcance de Bernd Leno.

Cunha tuvo la oportunidad de anotar

United está en forma paradójica. Su tridente atacante ha creado buenas oportunidades y son más líquidos que rígidos. Mason Mount tenía una de sus horas más experimentadas en una camisa unida en Fulham. Sin embargo, no lograron llegar a la hoja de puntaje y los períodos del juego con Sesko, un verdadero delantero, no han sido productivos.

Mount es el último jugador del United que anota el juego abierto, contra Everton hace tres semanas. Desde que United regresó a estas costas, sus dos goles, contra Fiorentina, han sido sus propios objetivos en un amistoso y en Fulham.

«Creo que es normal y cuando llegas a este nivel», dijo Amorim sobre la estrategia No Bow Striker. “Cunha puede jugar como delantero y como 10 en su antiguo club.

Amorim expresa su consternación

«Sentí que durante estos últimos juegos con Mason Mount a veces somos más robustos en la forma en que jugamos. Así que vamos a cambiar de acuerdo con el resultado y el oponente y tratar de ganar juegos».

La terquedad de Amorim es la misma en el otro lado. Mantener Bayindir fue una conversación contraria. Demosiblemente, no es el mejor guardián de United y, aunque su tarde en Fulham estaba desprovisto de un costoso error, estaba nervioso nuevamente en las esquinas.

United necesita certeza en la meta. Se espera que Senne Lammens, el portero belga United, no sea visto como un no absoluto. 1. Entonces, ¿por qué continuarías jugando al Guardián de respaldo si la primera opción es lo suficientemente ajustada como para tomar el tren a Euston?

Onana estaba de vuelta en el sofá

La perspectiva de United que ofrece a cuatro guardianes esta temporada es poco probable. Tom Heaton tiene 39 años, no jugó en dos años y medio y firmó un nuevo contrato de un año en junio. Bayindir comenzó en seis de los siete juegos de United desde el comienzo de la pretemporada y Onana no ha jugado desde el partido de la gira después de la temporada en Kuala Lumpur, pero todavía se queda.

Mount cayó nueve días después de que Amorim volvió al centro del campo como una opción para llenar allí. Después de Casemiro, en una tarjeta amarilla, tuvo que pasar con la muerte deslizándose sobre Sander Berge. Amorim inmediatamente llamó a sus primeros sustitutos.

Casemiro Weekly en la Premier League es una admisión de la derrota. Esta es su última temporada en United y reclutaron un reemplazo el año pasado. Manuel Ugarte, completamente desprovisto de confianza, no aparece y el interés en Carlos Baleba sugeriría que algunas personas han renunciado al uruguayo en United. Erik Ten Hag no fue vendido en Ugarte y Amorim, quienes lo entrenaron en Sporting Lisboa, lo dieron.

En Craven Cottage la temporada pasada, Amorim admitió que tenía la sensación de que había trabajado en United durante diez años. El dibujo de cuidado se forma nuevamente.