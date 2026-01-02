El cambio de juego del Man City deleita a Pep Guardiola mientras los Blues reciben impulso

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre Rodri tras el regreso del centrocampista en el empate de la Premier League en el Sunderland

pep guardiola

Pep Guardiola elogió el regreso de Rodri después de que el centrocampista del Manchester City llevara a su equipo a un punto en Sunderland. El mediocampista estrella del City no ha sido titular desde octubre después de que un problema en el tendón de la corva obstaculizara su regreso de una lesión en el ligamento cruzado. Sólo volvió a la convocatoria por primera vez en meses para el partido del sábado contra Nottingham Forest.

Con Nico González incapaz de recuperarse de una lesión sufrida en la primera mitad, Rodri hizo su contribución más larga con la camiseta del City desde principios de octubre. Inmediatamente ancló el mediocampo y, junto con su compañero suplente Jeremy Doku, que proporcionó una amenaza de ataque, ayudó al City a tomar el control del partido.

No hubo gol de la victoria, pero Guardiola estaba particularmente satisfecho con la actuación de la segunda parte y atribuyó gran parte de ello al papel que jugó Rodri en la mejora del equipo. Mientras el City busca fortalecerse y perseguir al Arsenal en la segunda mitad de la temporada, Guardiola espera aprovechar mucho más su ganador del Balón de Oro.

«Cambió el juego. Demostró en 45 minutos que es el mejor en su posición», afirmó. «El fútbol se trata de los jugadores. Con la preparación tuvimos problemas en la primera parte y con Rodri sufrimos menos. Él rompió las líneas, fuimos más fluidos, llegamos mejor, nos movimos mejor y ojalá en un año y medio sin él lo hayamos extrañado mucho, así que ojalá pueda quedarse porque nos hace un mejor equipo».

Aunque Guardiola estaba satisfecho, el capitán Bernardo Silva se mostró menos entusiasmado con el partido. «Dos tiempos diferentes. En el primer tiempo no jugamos muy bien. No controlamos el contraataque como deberíamos», dijo.

«Atacamos demasiado rápido, no los movimos para encontrar espacios. En la segunda mitad tuvimos muchas más oportunidades y hoy fue uno de esos días en los que no pudimos concretarlas. No estamos contentos porque queríamos algo mejor que esto».