El brutal hombre brutal de Benjamin Sesko la realidad de la transferencia de un gran comienzo con Ruben Amorim

Exclusivo: El ex delantero del Manchester United Danny Webber ha mostrado su opinión sobre Benjamin Sesko y la temporada de los Red Devils hasta ahora bajo Ruben Amorim antes del viaje del sábado a Brentford

Benjamin Sesko tuvo problemas esta temporada en sus primeros días en el Manchester United bajo Ruben Amorim (Imagen: SmartFrame/News Images)

El ex delantero del Manchester United, Danny Webber, apoyó a Benjamin Sesko después del lento comienzo de vida a la vida en Old Trafford.

El jugador de 22 años llegó a la reciente ventana de transferencia de verano en RB Leipzig por una compensación que podría aumentar a £ 73.7 millones. Los Rojos derrotaron al equipo de la Liga de Campeones Newcastle United a la firma de Sesko, con el Arsenal también interesado en la hora pico antes de elegir ejercer Viktor Gyokeres.

Sesko ha sufrido un lento comienzo de la vida en M16, sin goles en seis actuaciones para el equipo de Ruben Amorim hasta ahora. El internacional esloveno también fue reemplazado contra Chelsea el fin de semana pasado después de que Casemiro eliminó el descanso poco antes del descanso.

Y un jugador que estará al tanto de la posición del delantero en United y sus desafíos es Webber, quien realizó tres actuaciones para los Rojos entre 2000 y 2003.

«Siento que puede haber entrado en una de las camisas más difíciles que podrías usar, como delantero en Man United», dijo Webber exclusivamente Las noticias de la tarde de Manchester A través de IgnitionCasino.

«A veces lo encuentro injusto para Sesko, y sentí lo mismo con [Rasmus] Hojlund. Si le pide a alguien a esa edad que entre y que sea el titular del hombre unido y que lidere la línea, es una expectativa injusta. Las etiquetas de precio sugerirían porque ese es el mercado, y como delantero es una posición tan especializada que necesita saber cómo jugarlo.

«Si miras por todas partes, los huelguistas en la Premier League que lo hicieron bien, llevas a Harry Kane, por ejemplo, cuando estaba en la Premier League, hizo sus ediciones, fue a lugares donde no anotó tantos goles, pero donde quiera que vayas, agregas a tu Arsenal.

«Ollie Watkins, que ahora ha sido un desempeño constante en la Premier League, ha realizado sus operaciones. Usted vea [Matheus] Cunha y [Bryan] Mbeumo, que entró; Fueron e hicieron su trabajo preliminar antes, por lo que ninguno de ellos llegó a 21, 22 y solo anotó constantemente de 20 a 30 goles cada año.

Sesko tiene que encontrar la red para United esta temporada (Imagen: 2025 Camera Sport)

«Así que siento que es una escuela difícil para él entrar y simplemente ejecutar el suelo. Dicho esto, creo que tiene la oportunidad de hacerlo. También debe provenir de él y trabajar todos los días con su juego, analizar su video, presente en el campo, hablar sobre sus compañeros de equipo y decirles lo que les pide como un delantero.

«Ha tenido un comienzo lento. Tratando de aclimatarse muy rápidamente en la Premier League, y no ayuda si no ha tenido una vista previa consistente. Pero creo que tiene todas las herramientas para ser un muy buen delantero para el Manchester United. Siento que necesita un poco de tiempo».

En la temporada de United en su conjunto, Webber insiste en que nadie debería ser arrastrado, pero admite que el lado de Amorim tiene que acumular una serie de victorias para generar cierta confianza necesaria.

«Creo que fue claramente un comienzo tibio», agregó. «Creo que si miras la tabla de la Premier League, estamos en puntos con Man City y estamos dos puntos en el segundo lugar, por lo que no hay nada que transferir.

«Creo que lo que encontrarás en la Premier League este año, todos vencerán a todos. Sé que el Liverpool está actualmente solo.

«En términos de United, solo tienes que literalmente, y es muy cliché, concentrarte en el próximo juego y tratar de mejorar las cosas y mejorar las cosas y generar un poco de impulso. Ha pasado un tiempo desde que el club ha estado en una carrera donde han ganado muchos juegos de manera consistente y sienten esa sensación de confianza en cada juego.

«Creo que ese debería ser el primer paso, que busca asegurarnos de que podamos ganar juegos sucesivos y poner una sonrisa en la cara de todos».

