El Barcelona toma la decisión de transferir a Marcus Rashford mientras se ‘revela’ la postura de Hansi Flick sobre la estrella del Man United

Marcus Rashford ha disfrutado de una mejora en su forma en el Barcelona después de llegar cedido por el Manchester United.

Según los informes, el Barcelona está trabajando en un acuerdo para fichar a Marcus Rashford. (Imagen: Icon Sport vía Getty Images)

Según los informes, el entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, ha convertido al cedido del Manchester United, Marcus Rashford, en una prioridad. Según los informes, los líderes de La Liga ya están trabajando en un acuerdo para mantener al internacional inglés en el Camp Nou más allá de su actual cesión.

El jugador de 28 años se unió a los gigantes españoles en calidad de cedido al comienzo de la temporada, firmando un contrato de una temporada después de caer en desgracia con el entrenador del United, Rubén Amorim. Su falta de acción en el partido la temporada pasada lo llevó cedido al Aston Villa, y sus actuaciones en Villa Park le valieron un llamado a los Tres Leones.

Informes en otros lugares han sugerido que el Barcelona, ​​con problemas de liquidez, podría hacer que su movimiento sea permanente por alrededor de £ 26 millones.

El jueves (25 de diciembre), el periodista Matteo Moretto afirmó que el entrenador alemán Flick no sólo ha convertido a Rashford en un objetivo principal para los Culers, sino que están trabajando en una medida para que su acuerdo sea permanente.

La atención ha estado puesta en Rashford desde su traslado a La Liga después de luchar por alcanzar las alturas anteriores que estableció en el Teatro de los Sueños, a la luz de que el graduado de la academia se ha establecido como un jugador clave en el United.

Rashford anotó siete goles y dio ocho asistencias en sus primeros 24 partidos con el Barcelona, ​​​​cuatro de los cuales fueron en la Liga de Campeones.

El jugador de 28 años anunció recientemente su intención de ganar trofeos con el Barcelona y expresó su deseo de quedarse en Cataluña.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Dijo en una entrevista con SPORT: «Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad.

«Desde el momento en que llegué sentí que todos me recibieron muy bien. Para mí, la razón por la que estoy aquí es para ayudar al equipo a ganar trofeos.

«La temporada pasada fue fantástica, pero en la vida todo pasa muy rápido, las cosas cambian y el objetivo es repetir los éxitos.

«Estoy totalmente concentrado en esto. Todo es fantástico con el personal y los compañeros de equipo, no me puedo quejar.

«Por supuesto que quiero quedarme en Barcelona. Es un objetivo final, pero no es la razón por la que entreno duro y hago lo mejor que puedo.

«El objetivo es ganar. El Barcelona es un club enorme y fantástico, construido para ganar títulos».

Y añadió: «Aquí hay presión pero no es presión negativa. Es la que quieres como jugador, la que quiero y siempre he querido como futbolista».

«No puedo estar en un lugar donde no tienes objetivos importantes. Para mí es más difícil estar motivado y dar lo mejor de mí en un Club donde las exigencias no son máximas.

«Estoy en el lugar y el ambiente perfectos para continuar mi camino como futbolista, así que estoy tratando de dar lo mejor de mí cada día y ayudar al equipo a ganar. Veremos qué pasa el próximo verano».