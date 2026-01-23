El Barcelona se está acercando a una gran ganancia inesperada tras la intervención de Marcus Rashford a medida que se acerca la salida del Man United.

Marcus Rashford ha sido cedido al Barcelona por esta temporada a medida que su etapa como jugador del Manchester United se acerca al final.

Marcus Rashford dejó el Manchester United el verano pasado para fichar cedido por el Barcelona (Imagen: Foto AP/Joan Monfort)

Es posible que Marcus Rashford haya dado un paso más para completar un alejamiento permanente del Manchester United. Rashford se encuentra actualmente cedido en el Barcelona esta temporada después de expresar su deseo de dejar Old Trafford durante la ventana de transferencias del verano pasado.

Desde que se mudó al Camp Nou el verano pasado, Rashford anotó ocho goles y brindó 12 asistencias al Barcelona y parece estar disfrutando de su tiempo con los gigantes españoles.

El United también había cedido a Rashford al Aston Villa para la segunda mitad de la temporada pasada, mientras que la salida de Ruben Amorim como entrenador en jefe del club a principios de este mes ha aumentado las especulaciones sobre el futuro del internacional inglés más allá de esta temporada.

El miércoles por la noche, el Barcelona logró una victoria por 4-2 sobre el Slavia Praga en la Liga de Campeones, con Rashford brindando la asistencia a Robert Lewandowski, quien anotó el cuarto gol del partido del club.

Como resultado, Barcelona dio un paso más para asegurar un resultado entre los ocho primeros en la Liga de Campeones, lo que los clasificaría automáticamente para los octavos de final y evitaría la ronda de play-off.

El Barcelona ocupa el noveno lugar en la clasificación de la fase liguera a falta de un partido, detrás del Chelsea en el octavo lugar, así como del Paris Saint-Germain (sexto) y el Newcastle (séptimo), todos ellos solos por diferencia de goles.

En el otro sentido, el Barcelona sólo está por delante del Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta por diferencia de goles, y varios clubes todavía tienen posibilidades de terminar entre los ocho primeros.

El Barcelona tiene la opción de fichar a Rashford procedente del United este verano por alrededor de £ 26 millones, pero un movimiento permanente podría depender de si los gigantes españoles pueden recaudar dinero a través de la venta de jugadores o premios en metálico esta temporada.

Rashford recibió una asistencia contra el Slavia Praha para ayudar al Barcelona a conseguir tres puntos cruciales, que podrían ayudar al club a progresar en la Liga de Campeones y, lo que es más importante, en el caso de Rashford, las recompensas financieras que esto conllevaría para el Barça.

Rashford admitió a principios del mes pasado que estaría interesado en quedarse en Barcelona más allá del vencimiento de su contrato de préstamo en el United, sugiriendo que su tiempo en Old Trafford podría llegar oficialmente a su fin en un futuro cercano.

«Lo que quiero, por supuesto, es quedarme en el Barça», dijo Rashford al canal de noticias español Sport el mes pasado.

«Es un objetivo final, pero no es la razón por la que entreno duro y hago lo mejor que puedo. El objetivo es ganar. Barcelona es un club enorme y fantástico, construido para ganar títulos».