Se ha vinculado al Barcelona con un movimiento ambicioso para fichar al delantero del Manchester City Erling Haaland, que ha comenzado la temporada en la mejor forma de su vida.

Recientemente se ha relacionado al Barcelona con un movimiento por Erling Haaland.

El director deportivo del Barcelona, ​​Deco, ha enfriado los rumores de que los catalanes harían un movimiento por Erling Haaland después de decir que los gigantes de La Liga «no deberían estar obsesionados» con fichar un número 9 para reemplazar a Robert Lewandowski.

La semana pasada se informó en los medios catalanes que el presidente del club, Joan Laporta, había convertido al delantero del Manchester City Haaland en su objetivo de transferencia «soñado», y el club buscaba un sustituto a largo plazo para Lewandowski.

El polaco sigue marcando con el Barcelona, ​​con cuatro goles en siete partidos de Liga esta temporada, pero ya tiene 37 años y su contrato expira al final de esta temporada.

Eso ha llevado al club con problemas de liquidez a barajar sus opciones en el mercado y además de a Haaland también se le ha relacionado con el delantero del Borussia Dortmund Serhou Guirassy, ​​pero en una entrevista con Hasta Costa, Deco de Catalunya Radio advertía contra la idea de obsesionarse con el fichaje de un nuevo delantero.

“No deberíamos obsesionarnos con dibujar un número 9”, afirmó. «Tal vez puedas prescindir de él. No es momento de hablar de fichajes. Ferran puede jugar como nueve».

«El PSG ganó la Champions sin un jugador en el área. Hablar de un ‘nueve’ es un poco un error, aunque haya buenos jugadores».

Haaland firmó un contrato a principios de este año que lo mantendrá en el Etihad hasta 2034 y el noruego ha marcado 18 goles en 11 apariciones con el club y la selección en lo que va de temporada.

Cuando se le preguntó sobre el interés del Barcelona en Haaland la semana pasada, Guardiola planteó la idea de un movimiento a corto plazo y dijo que el jugador de 25 años quería terminar su contrato con el club.

“No creo que Erling sea tan estúpido como para firmar algo que no quiere lograr, eso es seguro”, afirmó el técnico del City.

«Pero es fútbol, ​​quién sabe qué pasará. Nadie lo sabe. ¿Puede decirme algún club que no soñaría con Erling Haaland?

«Entiendo el sueño del Barcelona con Erling y de todos los clubes del mundo. Si Erling no estuviera con nosotros, sería un sueño para el Manchester City con Erling.

«Para ser honesto, no sé qué pasará. Sé que tiene un contrato largo aquí y creo que lo hará muy bien y marcará muchos goles.

«Tuve la sensación de que el equipo le ayuda mucho y le da muchas acciones donde puede marcar un gol».

