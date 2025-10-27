El atacante olvidado del Manchester City sabe cómo cambiar los planes de Pep Guardiola

Omar Marmoush alcanzó su punto máximo en el Manchester City la última vez que Bournemouth estuvo en la ciudad, pero ahora enfrenta una batalla por jugar.

Omar Marmoush debería esforzarse para jugar junto a Erling Haaland en el Manchester City

Omar Marmoush marcó el gol de la temporada la pasada temporada cuando el Manchester City recibió al Bournemouth. Fue votado como el mejor ataque de la historia de la Premier League en una temporada en la que Marmoush sólo había llegado a la mitad.

Marmoush fue atraído desde Frankfurt en enero con la promesa de los minutos que Julián Álvarez había disfrutado y pasó gran parte de su tiempo reemplazando al lesionado Erling Haaland. La ausencia del noruego no debería quitarle el honor de que el City le superara a él y a todos sus compañeros por siete goles en liga.

El hecho de que el gol de Marmoush se produjera pocos días después de fallar un penal crucial en la final de la Copa FA, después de recibir el balón de Haaland, fue un recordatorio de que el egipcio llegó para quedarse y comenzó el último partido de la temporada en Fulham esa misma semana. A pesar de todo lo que el City había perdido ese año, Marmoush fue un hallazgo.

Solo que, mientras Bournemouth se prepara para visitar el Etihad, será necesario algo excepcional de Marmoush contra Swansea en la Copa de la Liga para regresar al equipo el domingo. Nueve jugadores han marcado para el City esta temporada, si contamos a Maxime Esteve del Burnley (con dos), pero Marmoush no ha encontrado la red desde su maravilloso gol.

La mayor parte de eso se debe a lesiones, aunque no ha sido muy efectivo en el flanco izquierdo en los primeros juegos y no ha regresado a la acción rápidamente. Pep Guardiola incorporó a cuatro jugadores del Aston Villa en busca del empate antes de recurrir finalmente a Marmoush a falta de diez minutos para el final.

Quizás para resumir su temporada hasta el momento, Marmoush parecía haber preparado un centro para que Haaland anotara el empate tardío, pero había avanzado demasiado pronto y fue correctamente sancionado por fuera de juego.

A Guardiola le preocupa desde hace algún tiempo que el equipo no esté marcando suficientes goles para apoyar a Haaland cuando no puede encontrar la red, como sucedió en Villa, y Marmoush es el principal candidato para hacerlo. Sin embargo, para eso tiene que estar en el campo y luego jugar bien.

El primero de ellos debería ocurrir a mitad de semana contra Swansea. Ha tardado mucho en llegar y la oposición de las ligas inferiores le ofrece a Marmoush la oportunidad de recuperar su forma. Sin embargo, eso también podría jugar en contra del egipcio porque si no puede tomar ningún riesgo en el sur de Gales a mitad de semana, corre el riesgo de que el nivel del equipo al que se enfrenta se vuelva en su contra.

Marmoush todavía tiene mucho trabajo por hacer para volver al punto en el que obligue a Guardiola a jugar con él en el mismo equipo que Haaland.

Probablemente eso no suceda ante Bournemouth el domingo, pero la forma más rápida de hacerlo es aportando goles y asistencias, ya que hay muy poca competencia en este momento.

