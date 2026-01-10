El asombroso imperio inmobiliario de Cristiano Ronaldo, incluida una mansión de £ 30 millones para un plan de pensiones

La leyenda del Manchester United, Cristiano Ronaldo, ha construido un increíble imperio inmobiliario valorado en decenas de millones, incluida una impresionante mansión de £ 30 millones a la que se mudará después de jubilarse.

El imperio patrimonial y inmobiliario de Cristiano Ronaldo sigue creciendo (Imagen: Instagram/cristiano)

Cristiano Ronaldo es conocido por su estilo de vida extremadamente lujoso, que incluye de todo, desde usar marcas de moda de lujo y conducir los autos más caros del mundo hasta poseer algunas de las propiedades más impresionantes.

El legendario delantero portugués firmó un contrato de dos años por valor de 492 millones de libras esterlinas para permanecer con el equipo Al-Nassr de la Pro League saudí el verano pasado, lo que elevó su patrimonio neto estimado a 1.400 millones de libras esterlinas.

Ronaldo disfruta de su riqueza con su prometida, Georgina Rodríguez, a quien le propuso matrimonio en agosto de 2025 después de nueve años juntos. Son padres de cinco hijos, dos de los cuales son hijos biológicos compartidos.

Ahora que tiene 40 años, el tiempo de la carrera como jugador de Ronaldo corre mientras su familia lo alienta a retirarse, algo que se niega a hacer hasta que alcance los 1.000 goles en su carrera. Sin embargo, parece que la leyenda del Manchester United y el Real Madrid ya ha planeado sus próximos pasos después de su retiro, incluido dónde vivirá. Noticias de la noche de Manchester echa un vistazo a su impresionante cartera inmobiliaria.

Megamansión de Cascais para jubilarse: £30 millones

Ronaldo se mudará a una megamansión de £ 30 millones una vez que finalmente cuelgue las botas. La extensa propiedad de ocho habitaciones ha estado en construcción durante tres años y, según se informa, ya está terminada.

Ubicada en el exclusivo distrito de Quinta da Marinha, a sólo 48 km de Lisboa, Portugal, la propiedad se convertirá en la casa familiar de Ronaldo una vez que se retire del fútbol. La enorme finca es ahora una de las casas más grandes y caras del país, con una superficie de 900 metros cuadrados.

La megamansión de 30 millones de libras de Cristiano Ronaldo (Imagen: Carolina del Norte)

Cuenta con comodidades de ultra lujo y estacionamiento subterráneo para su colección de automóviles valorada en £12 millones. La mansión cuenta con una enorme piscina de cristal con una pasarela submarina para que los huéspedes puedan ver quién nada arriba.

Su familia también tendrá acceso a varias comodidades exclusivas como calefacción inteligente, gimnasio, piscinas interior y exterior, sala de masajes, cancha de tenis y cine.

Hay una zona de juegos para los niños, mientras que la familia también puede relajarse en su propia playa privada. La mansión también cuenta con grifería de oro macizo, mármol italiano e incluso un mural de Louis Vuitton, especialmente diseñado para la pareja.

Complejo de siete plantas en Madeira: 7 millones de libras esterlinas

Cristiano Ronaldo pasa tiempo relajándose con sus seres queridos en Funchal, Madeira (Imagen: AFP vía Getty Images)

Una de las propiedades más impresionantes de Ronaldo se encuentra en su Madeira natal y sirve como residencia de su madre, Dolores, de 71 años, y su hermano, Hugo. Compró una casa de campo en Funchal, la capital de la isla, por una suma no revelada en 2015, transformando la propiedad en ruinas en un edificio de apartamentos de siete pisos en cuatro años a un costo de £7 millones.

Su familia tiene acceso a dos piscinas olímpicas, una piscina en la azotea, un jacuzzi y un pequeño campo de fútbol, ​​así como a un garaje subterráneo para cinco coches donde Ronaldo puede aparcar algunos de sus vehículos de lujo.

Se necesitaron cuatro años para completar el enorme edificio de siete pisos. (Imagen: GETTY)

El hermano mayor de Ronaldo, Hugo, se encuentra a poca distancia del cercano Museo CR7, que él ayuda a administrar, mientras que el hotel Pestana CR7 también está a tiro de piedra. Mientras tanto, el propio Ronaldo ha pasado mucho tiempo en la propiedad desde su finalización, y voló allí en marzo de 2020 para pasar tiempo con su madre después de que ella sufriera un derrame cerebral.

Casa de vacaciones en Marbella – £1,2 millones

Cristiano Ronaldo compró una casa de vacaciones en Marbella y se convirtió en vecino de Conor McGregor (Imagen: Fincas de Barrios)

Después de llegar a la Serie A con la Juventus en su temporada de debut en Italia, Ronaldo se recompensó comprando una nueva casa de vacaciones en el verano de 2019. Compró una propiedad de lujo en un club de campo en Marbella por £1,2 millones, lo que le permitió disfrutar del sol de la Costa del Sol fuera de temporada.

La propiedad cuenta con un cine en casa, un camino de entrada iluminado con LED y una piscina infinita. Según se informa, está cerca de una casa similar propiedad de la leyenda de UFC Conor McGregor.

Compuesto de Turín – precio desconocido

La casa italiana de Cristiano Ronaldo ofrece impresionantes vistas del horizonte de Turín (Imagen: Instagram)

Ronaldo se unió a la Juventus en 2018 por una tarifa de £99 millones y rápidamente se mudó a una propiedad acorde con su condición de superestrella mundial. Si bien no se sabe mucho sobre la enorme casa en las estribaciones de Turín, el veterano delantero ha ofrecido vistazos ocasionales al interior a través de sus cuentas de redes sociales.

La propiedad, que consta de dos villas contiguas, está situada en una calle privada con guardias de seguridad y está rodeada de jardines privados. Desde la azotea se puede disfrutar de impresionantes vistas de la hermosa ciudad italiana, mientras que las comodidades incluyen una guardería, gimnasio, vestidores grandes y una piscina.

No está claro si Ronaldo todavía es propietario de la propiedad o si ha estado alquilada desde su transferencia al United en 2021.

Fortaleza de Madrid – £4,8 millones

En su casa de Madrid, ‘CR’ está grabado en los tiradores de las puertas de entrada (Imagen: Instagram)

La Gazzetta dello Sport afirmó que Ronaldo se sintió atraído por la plataforma de Turín porque le recordaba su antigua casa en las afueras de la capital española, en el exclusivo distrito de La Finca.

Ubicada justo al final de la calle de su ex compañero de equipo Gareth Bale, la moderna y elegante propiedad valorada en £4,8 millones fue el hogar de Ronaldo durante muchas de sus nueve exitosas temporadas en el Real Madrid.

Los visitantes de la casa de 8,600 pies cuadrados son recibidos con la palabra ‘CR’ grabada en la puerta principal, mientras que hay otros 32,000 pies cuadrados de espacio abierto, que incluyen un campo de fútbol y una piscina.

Se dice que Ronaldo puso a la venta su antigua casa después de dejar Los Blancos en 2018, pero aún no está claro si se vendió.

Dos apartamentos en Lisboa: 6,5 millones de libras esterlinas

El lujoso ático es el apartamento más caro vendido en la capital portuguesa (Imagen: Golders/Vanguard Properties)

A finales de 2019, Ronaldo compró un ático de £6,5 millones en Lisboa, lo que lo convierte en uno de los apartamentos residenciales más caros jamás vendidos en la capital portuguesa. El apartamento está situado en lo alto de un edificio de 13 plantas que linda con el Parque Eduardo VII y ofrece hermosas vistas del centro de Lisboa.

Según se informa, superó la oferta de dos magnates para hacerse con el apartamento de 3.100 metros cuadrados, que cuenta con tres dormitorios, un gimnasio, una sauna, una piscina cubierta y otra al aire libre, una sala de cine, aparcamiento privado y unas impresionantes vistas desde la azotea.

Ronaldo también instaló un cenador en la azotea, lo que generó quejas urbanísticas. En 2021, informó al Ayuntamiento de Lisboa que retiraría la estructura para evitar una disputa legal con el arquitecto del edificio.

También se dice que la leyenda del United posee un piso de valor desconocido en la zona de Rua Castilho de Lisboa.

Villas en islas privadas en el Mar Rojo: £ 7 millones

La isla de Nujuma se encuentra frente a la costa de Arabia Saudita en el Mar Rojo. (Imagen: John Pagano)

En vísperas de la Navidad de 2025, se informó que Cristiano y Georgina habían comprado dos villas de lujo en una isla privada a la que sólo se podía acceder en barco o hidroavión. Las propiedades están ubicadas a 42 kilómetros de la costa de Arabia Saudita, en pleno Mar Rojo, en la exclusiva isla de Nujuma.

Se estima que cada propiedad cuesta £3,5 millones y están diseñadas para tener la forma de un anillo sobre el mar. Las villas fueron diseñadas por el renombrado arquitecto británico Lord Norman Foster, y una de las villas tiene tres dormitorios para uso familiar, mientras que la otra tiene dos dormitorios.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posan juntos en su villa en el Mar Rojo (Imagen: @JohnPagano)

Otras comodidades de lujo en la isla incluyen un campo de golf y los mejores restaurantes, con once complejos turísticos previstos para abrir en el futuro.

Ronaldo fue citado por la Saudi Gazette diciendo: «Es verdaderamente excepcional en todos los sentidos de la palabra. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una profunda conexión con esta isla y su impresionante belleza natural. Es un lugar donde encontramos paz y tranquilidad».