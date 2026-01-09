El asistente del Manchester United de José Mourinho agita la olla con un mensaje críptico tras el despido de Rubén Amorim

Hay mucha discusión en torno al despido de Rubén Amorim del Manchester United, y el ex asistente Rui Faria posiblemente revolvió el asunto con un mensaje críptico.

El ex asistente del Manchester United Rui Faria publicó un mensaje críptico tras el despido de Rubén Amorim (Imagen: (Foto de Clive Brunskill/Getty Images))

El ex subdirector del Manchester United, Rui Faria, pudo haber agitado la situación en el club con una publicación críptica en las redes sociales tras el despido de Rubén Amorim.

El técnico de 50 años formó parte del cuerpo técnico de José Mourinho en Old Trafford de 2016 a 2018, y anteriormente fue un miembro clave del cuerpo técnico del técnico portugués en Porto, Chelsea, Real Madrid e Inter de Milán.

Faria ayudó al Man United a ganar la Europa League y la Copa EFL, pero finalmente se fue en 2018 y renunció para pasar más tiempo con su familia.

Si avanzamos hasta 2026, la situación en Old Trafford no ha cambiado mucho, ya que el club busca regresar a los días de gloria con otro cambio de entrenador.

La destitución de Amorim generó sentimientos encontrados, ya que muchos equilibran los resultados en el campo con la necesidad de un plan a largo plazo y cierta estabilidad.

Después de ese movimiento, es posible que Faria haya agitado las cosas nuevamente con una publicación en Instagram, que presentaba algunas citas suyas con una insignia del Manchester United de fondo.

El mensaje dice: «En el pasado, la filosofía de un gran club era la de los cubiertos. Los entrenadores eran contratados por sus rachas ganadoras para lograr los objetivos del club. Hoy en día, los entrenadores a menudo son contratados en función de su voluntad de aceptar el plan de negocios del club.

“Los entrenadores tienen la impresión de que están al mando de un proyecto deportivo en el que pueden gestionar su propia toma de decisiones y al mismo tiempo influir en diferentes departamentos para lograr el éxito deportivo.

“Sin embargo, el plan de negocios del club se basa esencialmente en números, con cada departamento creado para lograr sus propios objetivos y desafiar cualquier decisión del entrenador que pueda obstaculizar sus propios objetivos, independientemente de los resultados en el campo.

«Un equipo de fútbol ganador es más que la suma de sus departamentos y establecer objetivos por departamento suele ser a expensas de los puntos y los trofeos ganados.

“Sin embargo, el entrenador sigue siendo la cara visible de un proyecto fallido, ¡aunque su poder se reduzca a casi nada!”

Llega en un momento en el que Ineos, copropietario del Man United, también ha sido objeto de escrutinio por cuidar la faceta deportiva del club.

Desde la llegada de Sir Jim Ratcliffe a Old Trafford, ha habido un plan claro para renovar el departamento deportivo con el mejor personal, con una estructura que pueda sacar más provecho de lo que tienen en el mercado.

Eso ha llevado a la introducción de Omar Berrada como director ejecutivo y Jason Wilcox como director de fútbol en la jerarquía, con decisiones delegadas por ambos.

Son el vínculo entre los planes de la jerarquía y el éxito en el campo, pero dada la lucha con Amorim como primer nombramiento importante, ahora surgen preguntas sobre su papel y lo que viene después.

Por ahora, parece que Man United optará por un entrenador interino mientras continúan las conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick sobre el puesto antes del próximo nombramiento permanente.