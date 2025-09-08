El asentamiento apropiado de Man City con la Premier League explicada – Línea de tiempo y lo que significa

Manchester City ha llegado a un acuerdo con la Premier League en su disputa sobre las reglas para las transacciones del partido asociado (APT)

Manchester City y la Premier League han resuelto su disputa sobre las regulaciones sobre las transacciones de los partidos asociados (APT) (Imagen: papá)

Manchester City ha organizado su disputa con la Premier League sobre las regulaciones sobre las transacciones de los partidos asociados (APT).

Esta acción legal difiere de los 115 cargos con respecto a las supuestas violaciones de FFP entre 2009 y 2018, que la ciudad niega fuertemente. City tenía planes de firmar ofertas de patrocinio con Etihad Airways y First Abu Dhabi Bank en 2023. Sin embargo, fueron rechazados por la Premier League por no cumplir con el valor de mercado justo bajo las reglas APT.

Esto llevó a la ciudad a cuestionar la legalidad de estas reglas, a ganar el primer caso en 2024 y para asegurarse de que algunos de ellos se cambiaran. Una sentencia en febrero de 2025 encontró que todas las reglas anteriores deben ser destruidas. La enmienda en las reglas significa que los acuerdos a los que la ciudad correspondía hace dos años podía continuar ahora.

Ahora se ha logrado una resolución con respecto a su desacuerdo con las principales líneas del fútbol inglés sobre las reglas APT. A continuación se muestra el caso y lo que podría significar para City y la Premier League.

Caso explicado

Las reglas APT determinan los acuerdos comerciales entre clubes y entidades asociadas con sus propietarios. Estas reglas fueron apretadas a principios de 2024 después de ser introducidas en 2021.

City comenzó los procedimientos de arbitraje contra las reglas APT existentes el 20 de enero. El caso se estableció para un proceso en octubre, pero debido a un acuerdo de conciliación, esto ya no es necesario.

Distribución

En un comunicado, City dijo: «La Premier League y el Manchester City FC han alcanzado un esquema con respecto al arbitraje de que el club comenzó a principios de este año con respecto a las reglas de la transacción de la Premier League (APT) de la Premier League y las partes acordaron terminar el procedimiento.

«Esta regulación pone fin a la disputa entre las partes con respecto a las reglas APT. Como parte del acuerdo, el Manchester City acepta que las reglas APT actuales son válidas y vinculantes.

«Se ha acordado que ni la Premier League ni el club comentarán sobre el tema».

Declaración de la Premier League

La Premier League dijo: «La Premier League y el Manchester City FC han alcanzado un esquema con respecto al arbitraje de que el club comenzó a principios de este año con respecto a las reglas de la transacción de la Premier League (APT) de la Premier League y las partes acordaron terminar el procedimiento.

«Esta regulación pone fin a la disputa entre las partes con respecto a las reglas APT. Como parte del acuerdo, el Manchester City acepta que las reglas APT actuales son válidas y vinculantes.

«Se ha acordado que ni la Premier League ni el club comentarán sobre el tema».

115 cargas en la diferencia

City y la Premier League todavía están esperando el veredicto de una audiencia de comisión independiente sobre más de 100 cargos contra el club por presuntas violaciones de las regulaciones financieras de la liga, acusaciones de que la ciudad refuta ferozmente. El caso, que se escuchó en privado en el Centro Internacional de Resolución de Disputas en Londres, se cerró a fines de 2024.

Un trío de miembros del panel ha investigado la evidencia, con una decisión final que se espera de inmediato. Se sugiere que si Man City se encuentra culpable, pueden obtener una multa financiera considerable o incluso una deducción de puntos sustancial.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede recibir las últimas noticias del club y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.