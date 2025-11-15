El Arsenal ha dado un duro golpe en la carrera por el título de la Premier League mientras el Manchester City miraba

El Arsenal ha sufrido un duro golpe durante el parón internacional de noviembre mientras lucha con el Manchester City por el título de la Premier League esta temporada.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, ha recibido un duro golpe (Imagen: Foto de David Price/Arsenal FC vía Getty Images)

El defensa de los Gunners, Gabriel Magalhaes, salió cojeando durante el partido de Brasil contra Senegal el sábado por lo que parecía ser una lesión en la ingle del lado derecho. El central ha formado una asociación impresionante con William Saliba en el Arsenal en las últimas temporadas.

Este dúo defensivo ha marcado sólo cinco goles en la Premier League esta temporada, contribuyendo significativamente a que el equipo de Mikel Arteta lidere la liga con cuatro puntos, con el City en segundo lugar.

Su asociación defensiva es ampliamente considerada como una de las mejores del fútbol inglés mientras el Arsenal busca su primer título de liga desde 2004. Sin embargo, la sólida asociación ahora podría estar en peligro debido a una lesión.

Gabriel fue obligado a abandonar el campo en el Emirates Stadium poco después de la hora, dejando a Arteta esperando ansiosamente noticias sobre el estado físico del brasileño antes del derbi del norte de Londres del Arsenal contra Tottenham Hotspur el 23 de noviembre. La frustración de Gabriel fue evidente cuando se cubrió la cara con su camiseta mientras abandonaba el campo.

La noticia llega después de otra lesión defensiva, con Riccardo Calafiori obligado a poner fin anticipadamente a su compromiso internacional con Italia y regresar a Londres.

Los informes italianos confirmaron que el defensa abandonó la concentración de Italia el sábado y se perdió el partido de clasificación para el Mundial 2026 contra Noruega el domingo por la noche.

El equipo médico del Arsenal está al tanto del regreso de Calafiori a Londres y no se esperan problemas graves.

En otros acontecimientos, el técnico noruego Stale Solbakken ha sugerido que el capitán de los Gunners, Martin Odegaard, todavía está «a cierta distancia» de su propio regreso. Gabriel Jesús también regresará antes del Año Nuevo después de someterse a una cirugía del ligamento cruzado a finales de enero.

Además, Viktor Gyokeres y Gabriel Martinelli se están recuperando de las lesiones en los isquiotibiales y la ingle sufridas antes del parón de selecciones.

