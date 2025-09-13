El capitán del Arsenal Martin Odegaard fue forzado durante la fase de apertura de su colisión de la Premier League contra Nottingham Forest el sábado almuerzo.

El capitán del Arsenal, Martin Odegaard, tuvo que venir después de una lesión en el bosque de Nottingham. (Imagen: John Walton/PA Wire)

El Arsenal recibió un gran caparazón de fitness después de que Martin Odegaard fue herido contra Nottingham Forest durante su colisión de la Premier League el sábado, solo ocho días antes de que Manchester City fuera al norte de Londres en la cima.

El fabricante de juegos de Noruega buscó recoger alto tanto en el tobillo como en el hombro dentro de la apertura del cuarto contra los hombres de Ange Postecoglou.

Parecía que el mediocampista fue atrapado por su compañero de equipo Jurrien Timber cuando los Gunners merecían un ángulo temprano. Después del tratamiento en el lado del campo, decidió continuar, pero un poco más tarde no pudo continuar.

El entrenador en jefe del Arsenal, Mikel Arteta, trajo a Ethan Nwaneri, en el lugar de Odegaard, y se enfrenta a una carrera por el tiempo para regresar para el juego del próximo fin de semana contra City.

Este revés para Odegaard sigue un comienzo difícil de la campaña para el noruego.

Justo antes del descanso internacional de septiembre, Odeegaard surgió un problema de hombro derecho que dio lugar a los temores de que podría perderse la reunión forestal de esta tarde. Sin embargo, después de que finalmente se convirtió en Noruega, el creador de juegos afirmó que estaba completamente en forma y que estaba dispuesto a aparecer cuando se reanudó la campaña de la Premier League.

«Me dolió mucho, pero ahora estoy en control y me siento listo», dijo Odegaard.

«Nunca fue un problema [between Norway and Arsenal]. Hablo mucho con [Norway manager] Robar solbaks.

«El club claramente me quería para Liverpool, y mi única tarea era prepararme».

Odegaard se limitó a tareas de reemplazo para la reunión de Anfield y pudo experimentar más tiempo en las líneas laterales después del revés del sábado. Aunque Declan Rice estaba disponible en el Banco SUB, fue Nwaneri quien vino a reemplazar a Odegaard

Antes de la competencia, Arteta explicó que la grabación del ex capitán de West Ham en sus reemplazos era parte de una estrategia de rotación a la luz de los próximos partidos de la Liga de Campeones a mitad de semana. «La cantidad de juegos que jugamos en los próximos 21 días, cree que el equilibrio correcto al garantizar que todos estén conectados», dijo Arteta.

