El argumento de Rodri se puede organizar en Kassa Man Stad vs Arsenal Struggle

Rodri será una figura clave para el Manchester City contra el Arsenal y tendrá que ganar la pelea contra el compañero de equipo de España, Martin Zubimendi.

Cuando Rodri resultó herido durante el resto de la final del Eurocopa 2024, podría haber sido un punto de inflexión. El centrocampista de Manchester City no apareció antes del segundo período de ese juego con Inglaterra, y la reacción a esta costa fue que la persona que lo reemplazó nunca llenaría ese vacío.

Pero España tiene el hábito de producir este tipo de jugadores, y Martin Zubimendi lo usó durante 45 minutos en Berlín para anunciar al escenario mundial. Unas semanas más tarde, Liverpool trató de firmarlo. El Real Madrid y el Barcelona estaban conectados y finalmente se unió al Arsenal.

Mikel Arteta tuvo que esperar un año para conseguir a su esposo, pero el hecho de que las vistas del Arsenal nunca se han convertido en el jugador de 26 años le dice todo lo que necesita saber lo importante que lo ven. Cuando se trata de mantener los centrocampistas, España no solo tiene lo mejor del mundo; También hicieron el segundo mejor, un punto de su entrenador, Luis de la Fuente, no mucho después de que su seda ganara la Eurocopa 2024.

«Tenemos suerte de que, en mi opinión, hayamos causado el segundo mejor jugador del mundo en esa posición y ese sea Martin Zubimendi», dijo.

«Es otro gran jugador de fútbol, ​​con algunas de las mismas cualidades que me gustan en Rodri: es como su clon. Por supuesto, Martin tiene pequeños matices que lo hacen, pero también puede equilibrar el juego, encontrar espacios, encontrar soluciones y defender la caja.

«Tengo mucha suerte de tener los dos mejores jugadores del mundo en esa posición a mi disposición».

La pregunta ahora está en ¿en qué orden son los números uno y dos? En los últimos 15 meses, estaba claro que Rodri estaba en la cima del escenario, algo que se repitió literalmente cuando ganó el Ballon d’Or el año pasado.

Para entonces, ya había sufrido la lesión del ligamento cruzado delantero que escribiría la mayor parte de la temporada pasada. Ahora está de vuelta, pero este no es el verdadero Rodri. Todavía encuentra sus pies y confianza en su cuerpo. No se excluye que ni siquiera comenzará el domingo para City en el Arsenal.

Pero si hace eso, esta es una oportunidad para que el hombre de 29 años restaure la supremacía. En su tiempo, Zubimendi tiene un control sobre ese papel en el equipo nacional, que Rodri tocó a principios de este mes.

«Es un gran jugador. Tiene la disciplina y la mentalidad que puede llevarlo a convertirse en uno de los mejores si aún no lo es», dijo Rodri. «Recientemente le hablé y le dije que era su momento, que le dejé las llaves del equipo».

En las calificaciones de la Copa Mundial en Bulgaria y Turquía, Zubimendi y Rodri lo comenzaron después de 62 minutos en Sofía y 73 minutos en Konya. Rodri había jugado 90 minutos antes de City en Brighton antes de ese descanso internacional y luego comenzó nuevamente para los Blues contra el Manchester United el pasado fin de semana.

Sin embargo, es demasiado temprano para cancelar el Stadsman. Puede tener la sensación de que España será el equipo de Zubimendi por el momento, pero Rodri tiene tiempo para cambiar la historia y ganar su lugar para la Copa del Mundo el próximo verano.

Pep Guardiola ha dicho que la ciudad seguirá siendo paciente con Rodri. El miércoles se sintió incómodo en el entrenamiento y pidió venir a Napoli desde la victoria de la Liga de Campeones el jueves después de una hora de la victoria de la Liga de Campeones.

Se realizará una llamada tardía para su disponibilidad en el Arsenal, pero incluso un Rodri sin ajuste lleno sentiría una mejor opción que Nico González. Eso no es para cumplir con el centrocampista de la ciudad de £ 50 millones, sino para señalar cuán grande es la diferencia es Rodri.

Si comienza, su duelo con Zubimendi podría ser una caja registradora. Cada juego del Arsenal es hoy en día un examen físico y esa es un área donde Rodri tiene la ventaja. Si puede controlar el centro del campo y establecer una plataforma para obtener ganancias de la ciudad, se sentirá como un gran día en la carrera por el título, pero también puede parecer un gran día para el centro del campo de España.