El árbitro que hizo un gesto de tarjeta roja ‘inútil’ para el Manchester United designado para el partido contra Nottingham Forest

Darren England se hará cargo del viaje de la Premier League del Manchester United a Nottingham Forest ocho meses después de su controvertido incidente con Patrick Dorgu la temporada pasada.

El árbitro de la Premier League, Darren England, dirigirá el partido entre Manchester United y Nottingham Forest (Imagen: Getty Images)

La Premier League ha confirmado que Darren England arbitrará el partido de la Premier League del Manchester United contra el Nottingham Forest, su primer partido contra los Reds desde que expulsó a Patrick Dorgu la temporada pasada.

Dorgu recibió una tarjeta roja directa en la victoria del United por 3-2 sobre Ipswich Town en febrero después de una fuerte entrada a Omari Hutchinson. El fichaje de £ 25 millones recibió un ligero toque del balón, pero siguió adelante y golpeó a su oponente en la parte superior de la espinilla.

Inicialmente recibió una tarjeta amarilla antes de que el VAR aconsejara a Inglaterra que revisara el incidente en el monitor del campo. Tras una breve revisión, la decisión fue anulada y Dorgu fue expulsado.

En ese momento, se vio a Inglaterra explicando la decisión antes de agitar la tarjeta roja, y el ex jefe de PGMOL y ex árbitro de la FIFA Keith Hackett admitió que esto dejó al árbitro expuesto a reacciones violentas.

«La tarjeta roja de Darren England es correcta. Se trata de una entrada con fuerza excesiva, que pone en peligro la seguridad de su oponente», dijo a Football Insider. «Honestamente, [when refereeing myself] Vi como el jugador abandonaba el terreno de juego sin entablar ninguna discusión. En el fragor de la situación, es fácil que te acusen de decir algo.

El defensa del Manchester United Patrick Dorgu fue expulsado por Darren England la temporada pasada (Imagen: Getty Images)

«Definitivamente hay que estar atento, pero no tiene sentido explicar por qué el jugador es expulsado. Es bastante obvio cuando asumes un desafío con tanta fuerza».

Esta semana la Premier League anunció el nombramiento de los árbitros para la acción del próximo fin de semana e Inglaterra estará a cargo de la visita del United al City Ground. Scott Ledger y Akil Howson serán sus asistentes, mientras que Bobby Madley se incorporará al equipo de dirección técnica.

El VAR para el partido del sábado es Tim Robinson y Paul Howard es su asistente.

