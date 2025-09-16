El árbitro, después de Bruno Fernandes Wissel, golpeó el partido Man United como una pregunta furiosa ahora hecha ahora

Bruno Fernandes y el árbitro Chris Kavanagh tuvo una pelea mientras el Manchester United Fulham jugó en Craven Cottage en su segundo partido de la Premier League esta temporada

Bruno Fernandes y el árbitro Chris Kavanagh se enfrentó cuando jugó el Manchester United Fulham (Imagen: Getty Images)

El ex árbitro de la Premier League, Keith Hackett, llamó a Chris Kavanagh para ser advertido durante semanas después de la colisión contra Bruno Fernandes antes de que el capitán del Manchester United recibiera una penalización contra Fulham.

Fernandes se topó con el árbitro mientras dio un paso atrás del balón antes de dar su patada en el punto. Después de reunirse, envió esa penalización sobre el bar.

Era solo el quinto que perdió para United. Anotando allí habría dado a los visitantes una ventaja de 1-0 en Craven Cottage 20 minutos antes de que finalmente hicieran el gol de Rodrigo Muniz de que Leny Yoro subiera al jugador de Fulham.

Fernandes luego reconoció a Sky Sports: «Estaba molesto. Como tirón de penalización tienes tus propias rutinas, tus propias cosas que haces.

«Me molestó porque el árbitro no se disculpó. Eso es lo que me causó en ese momento, pero esa no es una excusa para perder el castigo.

«Tuve un golpe muy malo en la pelota. Puse mi pie demasiado debajo de la pelota, y es por eso que finalmente pasó por la barra».

Cuatro semanas después estuvo involucrado en otro incidente controvertido el sábado por la tarde después de no haber enviado a Wolverhampton Wanderers, defensor Yerson Mosquera por derribar el jugador de Newcastle United, Harvey Barnes, mientras corrían detrás de su trasero en St James ‘Park. Hackett cree que deben ser consecuencias adicionales para Kavanagh.

«Tengo bastante claro que lo que debería suceder es que el árbitro, que sufre una pérdida de forma, debe ser advertido de que sus funcionarios no son el estándar correcto», dijo a Football Insider. «No deberían recibir una cita la próxima semana.

«Tienen que hacer un seguimiento de una agencia de su entrenador, porque lo que Kavanagh está bajando es su posición. Shaking debe aplicar un sprint dinámico para obtener un ángulo de visión. Kavanagh fue atrapado y no tuvo un buen ángulo de visión».

