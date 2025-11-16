El anuncio de Mason Greenwood como exdelantero del Man United deja claros los sentimientos

El exdelantero del Manchester United Mason Greenwood marca un gran logro durante una declaración sobre su futuro internacional

Mason Greenwood ha ganado un premio en Francia (Imagen: (Foto de José Manuel Álvarez Rey/Getty Images))

Mason Greenwood pronto será nombrado Jugador del Mes de la Ligue 1, en medio de informes que vinculan al jugador de 24 años con un regreso a la selección de Inglaterra.

Greenwood ganó el premio de octubre. El exdelantero del Manchester United ha marcado cinco goles este mes, cuatro de ellos en la victoria del Marsella por 6-2 sobre Le Havre. También marcó contra Lens en la derrota por 2-1.

El joven ha marcado nueve goles y ha dado cuatro asistencias en quince partidos esta temporada. Sus números del año pasado también fueron impresionantes, con Greenwood empatando a Ousmane Dembélé del PSG en la Bota de Oro francesa con 21 goles en la liga.

Greenwood espera que sus actuaciones le ayuden a acercarse a su objetivo de regresar al servicio internacional con Inglaterra.

El Manchester Evening News informó el sábado a través del Daily Mail que Greenwood estaba «obsesionado» con la idea de regresar a St George’s Park con la selección de Inglaterra.

Mason Greenwood ha jugado un partido a nivel absoluto con Inglaterra (Imagen: Getty Images)

De hecho, el jugador de 24 años transfirió su clasificación internacional a Jamaica a principios de este año. Pero a pesar de que Thomas Tuchel le informó a Greenwood que no formaba parte de sus planes a largo plazo, la estrella de Marsella todavía tiene como objetivo formar parte del equipo de Inglaterra.

Steve McClaren, entrenador de la selección de Jamaica, dijo en septiembre que el exdelantero del United «no quiere comprometerse con nadie en este momento» después de conversaciones con la familia de Greenwood.

Añadió: «Se está tomando su tiempo con eso, así que es un poco decepcionante. Probablemente tengamos que ser más pacientes, pero nos mantendremos en contacto, continuaremos persiguiéndolo porque sé por mis conversaciones con Mason y su familia que él ama a Jamaica y respeta a Jamaica».

Por ahora, Greenwood sólo puede concentrarse en el fútbol de clubes. Actualmente, el Marsella persigue al gigante francés PSG en la Ligue 1, dos puntos detrás del líder de la liga, al que derrotó a principios de esta temporada.

Greenwood también se enfrentará a dos equipos ingleses esta temporada, ya que Newcastle y Liverpool visitarán el Stade Velodrome en la Liga de Campeones.

