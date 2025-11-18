El ‘acuerdo’ de Adam Wharton surge cuando se revela el plan de transferencia del Man United

Según los informes, el Manchester United esperará hasta el próximo verano para hacer un movimiento por el mediocampista del Crystal Palace Adam Wharton, a pesar del interés del club en el jugador de 21 años.

Adam Wharton ha sido vinculado con un traslado al Manchester United (Imagen: Getty)

Según los informes, el Manchester United está dispuesto a esperar hasta el próximo verano para hacer un movimiento por la sensación del Crystal Palace, Adam Wharton. Un dúo de íconos del United cree que el jugador de 21 años tiene una calidad excepcional en el último tercio.

Ruben Amorim tuvo nuevas opciones de ataque durante la ventana de transferencias de verano cuando Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko llegaron a Old Trafford.

Nuevos informes indican que su departamento del mediocampo recibirá el próximo refuerzo. Según se informa, el United mantiene una extensa lista de candidatos para el centro del campo que quieren incorporar, y la estrella del Palace, Wharton, ocupa un lugar destacado en las consideraciones del club.

A pesar de que Roy Keane y Rio Ferdinand reconocen que un elemento de su juego es transformador, se espera que cualquier oferta se posponga hasta el próximo verano.

Desde que se unió a Selhurst Park en enero de 2024 por £18,5 millones procedente del Blackburn Rovers, Wharton se ha convertido rápida y sin esfuerzo en uno de los jóvenes talentos más prometedores de la Premier League en el mediocampo.

Por lo general, se lo utiliza como un creador de juego profundo, con un ritmo de trabajo defensivo, una gran inteligencia y un extenso repertorio de pases, que se ha ganado elogios de las leyendas del United, Keane y Ferdinand.

Wharton ya ha hecho algunas aperturas en Inglaterra (Imagen: Getty)

Wharton ya es elegible para el equipo de Inglaterra y fue titular en su reciente victoria por 2-0 sobre Albania. Fue durante este partido que Keane destacó lo que considera el atributo más impresionante del joven.

«Me gusta Adam Wharton», dijo Keane después de la victoria. «Muchos centrocampistas modernos su primera opción parece ser: ‘¿Puedo ir hacia un lado o hacia atrás?’

«Lo que me gusta de él es que la primera opción que parece considerar es: ‘¿Puedo aprobarlo?’ y es un gran poder tenerlo. Aquí es donde puede madurar durante los próximos dos años mientras juega al más alto nivel.

«Haga exigencias a la gente. Grite a los jugadores, diga: ‘¡Denme el balón!’ Eso es lo que solía hacer, a menudo discutía con la gente. ‘¡Dame la pelota!’ Exige a tus compañeros de equipo.

«Aún es nuevo, así que no voy a ser demasiado duro con él. Pero a medida que madure y juegue más partidos, exige a sus compañeros de equipo».

Keane está impresionado con Wharton (Imagen: Getty)

Ferdinand está de acuerdo y también queda impresionado con el juego progresivo de Wharton. En su canal de YouTube Rio Ferdinand Presents, afirmó: «Ficharía a otro mediocampista central este verano para jugar junto a Manuel Ugarte. Ese jugador tiene que poder agarrar el balón y moverlo por el campo. ¿Sabes por quién elegiría? Adam Wharton».

«Iría a buscarlo. La razón por la que lo elegiría es porque puede llegar al balón y moverlo por el campo. Wharton tiene una gran variedad de pases. Creo que sería una gran incorporación al equipo del United. Me recuerda un poco a Michael Carrick».

Sin embargo, ESPN informa que el United tiene una estrategia integral en lo que respecta al reclutamiento del mediocampo, aunque apuntar a Wharton en enero podría ser atractivo. Indican que Wharton está en la lista corta del club, aunque un posible acercamiento se pospondrá hasta el próximo verano.

Según se informa, el United reducirá su masa salarial semanal en hasta £ 1 millón tras las salidas de jugadores como Casemiro, Harry Maguire y Jadon Sancho, cuyos contratos expiran en 2026. También se espera que Marcus Rashford, otro de los que más ganan, sea despedido tras su traslado a Barcelona.

El club planea esperar después de la ventana de transferencia de enero antes de que estas estrellas puedan irse en el verano, liberando fondos para perseguir sus objetivos principales. Entre ellos se incluirían Wharton, Carlos Baleba de Brighton y Angelo Stiller de Stuttgart.

