‘Ejemplos claros’ – Man City listo para más salida en la estrella de transferencia

Manchester City ya ha enviado algunos de sus talentos más prometedores en préstamo y se espera que sea esperado este mes

Manchester City perdió ante Chelsea en su inauguración bajo el juego 21 de la temporada

Se espera que el Manchester City preste más de sus jóvenes talentos prometedores para el final de la ventana de transferencia.

Ha sido un verano ocupado para los Blues en todos los equipos, y la actividad del primer equipo está lejos de estar lista. Galatasaray quiere firmar a Manu Akanji y Ederson, mientras que los informes también han hecho dudas sobre el futuro de Ilkay Gundogan en los últimos días.

También hay trabajo por hacer en la Academia, donde varios jóvenes buscan movimientos temporales lejos de Etihad después de que ayudaron a superar su competencia menor de 21 años y luego a ganar el partido nocaut el año pasado.

Jahmai Simpson-Pusey (Celtic), Max Alleyne (Watford) y Divin Mubama (Stoke) ya han desaparecido, pero el entrenador Ben Wilkinson menor de 21 años cree que más seguirá en las próximas semanas.

«Hay algunos que ya se han ido y esperamos que algunos del equipo del año pasado se vayan», dijo.

«El año pasado para mí hubo ejemplos claros de jugadores que estaban listos para jugar al final de la temporada y hubo algunos en sus matas que probablemente son los próximos.

«Ese es, en última instancia, el objetivo más importante para tratar de cambiar a los jugadores en este equipo al primer equipo de fútbol, ​​si alguien es como un Nico [O’Reilly] El año pasado, que se mantuvo mucho con nosotros al comienzo de la temporada con un Jahmai, Max of Divin.

«Esperemos que tengan la oportunidad de jugar en otro lugar con la idea de demostrar su valía y tener la oportunidad de regresar aquí o jugar a ese nivel por el resto de su carrera».

Ashton Muir, Jaden Heskey y Charlie Gray se encuentran entre los miembros más experimentados del equipo menor de 21 años que han sido vinculados a los movimientos este verano, pero puede haber otra partida. También se espera que Van City asegure movimientos para Kian Breckin, Mahamdou Sanoho y Jadel Katongo después de que el trío había sido prestado la temporada pasada.

City Sub-21s perdió su primer partido de la temporada con una derrota por 3-1 en Chelsea el lunes por la noche. Compiten contra West Ham en el estadio Joie el viernes en busca de su primera victoria como campeones defensivos.

