Egipto le da a Omar Marmoush lo que el Manchester City no tiene esta temporada

Omar Marmoush fue una figura clave en la remontada de Egipto sobre Zimbabwe mientras busca regresar al equipo del Manchester City.

Mo Salah y Omar Marmoush celebran la remontada de Egipto

Omar Marmoush está librando una batalla perdida para convertirse en el hombre estrella de su equipo. En el Manchester City tiene que competir con el mejor delantero del mundo como Erling Haaland y cuando sale para representar a su selección cuenta con la presencia imponente de Mohamed Salah.

Fue Salah quien apareció en los titulares el lunes por la noche con un gol de la victoria en el tiempo de descuento cuando Egipto remontó un gol en contra en su primer partido de la Copa Africana de Naciones para evitar un resultado vergonzoso contra Zimbabwe. Salah enfrenta un futuro incierto en su club después de decirle recientemente a los periodistas que una figura desconocida lo estaba arrojando debajo del autobús, y este torneo es un bienvenido soplo de aire fresco donde puede brillar entre los fanáticos que lo adoran.

Hay presión. Egipto es una vez más uno de los favoritos para llegar hasta el final, pero ha luchado por cumplir con las expectativas y no ha ganado la competición desde que ganó tres títulos consecutivos entre 2006 y 2010. Así que Salah lleva el peso de un país apasionado con la ambición de ser el mejor.

Marmoush no es inmune a ese calor, sin embargo, y su paso al City procedente de la Bundesliga en enero catapultó su perfil y amplificó el ruido a su alrededor. Marcar el gol de la temporada en la Premier League en la victoria sobre Bournemouth en mayo solo contribuyó a lo que ha sido un año notablemente productivo para él.

Sin embargo, esto no ha sucedido en el Etihad esta temporada. Haaland está en excelente forma, Jeremy Doku y Phil Foden han llevado su juego al siguiente nivel y Tijjani Reijnders y Rayan Cherki se han adaptado rápidamente. Marmoush tuvo un comienzo difícil para el equipo y posteriormente se lesionó cuando el City encontró su forma y su estilo ganador.

Egipto quería que Marmoush se uniera al equipo a principios de diciembre, pero el City se resistió y sólo lo liberó el día que la FIFA dijo que debían hacerlo. En ese tiempo estuvo cero minutos contra el Fulham, 27 contra el Sunderland, 26 contra el Real Madrid y nueve contra el Palace.

Hay que reconocer que marcó el gol crucial que igualó a Egipto en el partido, anotando en el minuto 64 con un gran gol que demostró su talento como delantero. También es notable que el único partido en los últimos 10 partidos del City en el que jugó hasta 64 minutos fue el desastre de Leverkusen, en el que Guardiola admitió que había malinterpretado por completo a su equipo.

Marmoush solo ha jugado un partido para los Blues esta temporada en el que fue titular y finalista, y fue la victoria en la Copa de la Liga en Swansea a finales de octubre. También marcó el gol que puso al City por delante en ese partido, por lo que su aparición más larga fue también la más efectiva.

Eso no significa necesariamente que Guardiola debería haberlo utilizado más, porque cuando ha jugado no ha hecho lo suficiente para forzar su regreso al equipo. El técnico del City tiene mucha confianza en sus jugadores titulares y quiere conseguir algunas contribuciones clave desde el banquillo antes de que alguien cambie eso.

Con Egipto, parece que Marmoush tendrá la oportunidad de demostrar lo que puede hacer en un gran escenario si cuenta con el apoyo de minutos. El lunes fue un comienzo prometedor y si el jugador de 26 años puede aprovechar eso, regresará a Manchester con más que mostrarle a Guardiola.