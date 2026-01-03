Ebanie Bridges rinde homenaje a Ricky Hatton con conmovedor final de su regreso al boxeo

Ebanie Bridges regresará al ring por primera vez desde diciembre de 2023 la noche del sábado contra Alexis Araiza en San Juan, con el británico rindiendo homenaje a Ricky Hatton.

La boxeadora Ebanie Bridges rendirá homenaje a Ricky Hatton (Imagen: PA)

Ebanie Bridges honrará a Ricky Hatton con un sentido homenaje cuando regrese al ring por primera vez desde diciembre de 2023 frente a Alexis Araiza el sábado por la noche.

El muy querido ícono del boxeo británico Hatton falleció trágicamente el 14 de septiembre en su casa en Hyde, Greater Manchester, a la edad de solo 46 años, lo que conmocionó a la comunidad deportiva.

La Fundación Ricky Hatton anunció en X, anteriormente Twitter, que Bridges usaría ropa inspirada en Hatton con el emblema de la fundación. Publicaron: “Es un honor ver nuestro logo usado por @EbanieBridges como un hermoso tributo a Ricky.

«Fuerza, coraje y corazón: valores que perduran.»

La foto adjunta mostraba el logotipo de la fundación en los pantalones cortos de Bridges, mientras que el esquema de color primario del uniforme era azul claro en un guiño al querido Manchester City de Hatton.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Al comentar la publicación, Bridges escribió: «Kit inspirado en Ricky Hatton, sé que él está mirando desde arriba y espero hacerlo sentir orgulloso esta noche».

“Gran tributo y base fantástica”, respondió un seguidor. Un segundo fan dijo: «¡Clase absoluta Ebs!»

«Me encanta este juego limpio para ti @EbanieBridges», respondió un tercer admirador. Otro seguidor intervino: «¡Me encanta! ¡Buena suerte esta noche, Ebanie, vámonos!»

Ricky Hatton ganó varios títulos mundiales durante su carrera boxística (Imagen: Scott Heavey/Getty Images)

Bridges está preparada para su tan esperado regreso al ring el sábado por la noche, después de haber competido por última vez en diciembre de 2023, cuando cedió el campeonato mundial de peso gallo de la FIB a Maya Yoshida.

A principios de este año, firmó un contrato con Most Valuable Promotions (MVP), la empresa del YouTuber estadounidense convertido en boxeador Jake Paul.

Bridges (9-2) y Araiza (3-2-1) agregarán algo de chispa a la cartelera de Amanda Serrano vs. Erika Cruz II. Serrano, quien triunfó sobre Cruz en 2023 pero sufrió dos derrotas ante Katie Taylor en 2024 y 2025 y perdió su título mundial, también está representada por el MVP de Paul.

La pelea se llevará a cabo en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan y será transmitida en vivo por el servicio de streaming DAZN.

Bridges ha expresado su entusiasmo por regresar al ring, con su amado hijo animándola desde la barrera.