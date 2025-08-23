Easy Parking Hack ahorra a los fanáticos del fútbol durante una hora en el tráfico del día del partido

El partidario de fútbol Aidan Lemming ha compartido un simple truco de estacionamiento que usa, que cree que ahorra una hora de tráfico en su camino a casa cuando asiste a los partidos de la Premier League

El truco de estacionamiento puede ayudar a muchos fanáticos del fútbol (imagen de stock) (Imagen: Getty Images)

Con la nueva temporada de fútbol que acaba de comenzar, un fanático de la Premier League ha presentado un truco de estacionamiento simple pero genial que lo ayuda a prevenir el caos después del juego y volver a casa más rápido después de ver a su equipo.

El corredor Aidan Lemming, un dedicado partidario del Brentford FC de Oxfordshire, regularmente hace el viaje a West -Londs con miembros de la familia para ver las abejas en acción. Pero al igual que millones de fanáticos del fútbol en todo el país, notó que estaba atrapado en el estancamiento más de una hora después de los Juegos. Hoy en día, en lugar de estacionarse cerca del estadio, Aidan reserva un espacio de estacionamiento de un hotel a unos 10-15 minutos a pie del Gtech Community Stadium a través de la plataforma en línea de su espacio de estacionamiento.

La corta caminata le permite evitar los peores atascos, causando su viaje a casa.

Aidan dijo: «Por lo general, conduzco con mi hermano gemelo, a veces también con el resto de la familia. En el pasado estaríamos atrapados en el tráfico más de una hora después de cada juego, lo que realmente disminuyó el brillo del día, ¡lo que parecía insulto a las lesiones cuando estábamos perdidos!

Aidan dice que el hack lo salva durante una hora en el tráfico del día de la competencia (Imagen: entregado)

«Ahora nos estacionamos en una posada Premier a unos 10-15 minutos del estadio y hace la diferencia: estamos en casa en aproximadamente 45 minutos, en comparación con la hora y 45 que es temprano.

«Para mí no es solo el ahorro de tiempo, en realidad es bastante agradable caminar de regreso con otros fanáticos. Te sientes parte de la atmósfera del partido en lugar de simplemente sentarte en el estancamiento. Para una caminata corta hace que toda la experiencia sea mucho más fácil».

El consejo de Aidan se produce cuando innumerables fanáticos del fútbol se conectan en línea en busca de ayuda con las soluciones de estacionamiento par del Día de la Competencia.

Esto incluye a otro fanático de Brentford que fue a Reddit para preguntar exactamente para ayudar.

El partidario preguntó: «¿Puede alguien decirme dónde están los mejores lugares para estacionar cerca del GTech en un día de competencia? ¿También hay muchos cierres de carreteras? Gracias».

El truco de Aidan sigue a una investigación separada con 2,000 británicos llevados a cabo por su espacio de estacionamiento, lo que mostró que los problemas de estacionamiento asustan a muchos de los juegos.

Casi la mitad (49%) dijo que se desanimaron por la posibilidad de estar atrapados en el tráfico por tierra, mientras que más de la mitad (53%) esperan para dejar un espacio de estacionamiento como una de las partes más estresantes de su día.

Los costos son otro cuidado importante. Laar seis de cada diez (59%) de los encuestados cree que el estacionamiento de fútbol es demasiado costoso, y más de un tercio (35%) admitió que se saltaron por completo porque encontrar un lugar era demasiado difícil o demasiado caro. Sin embargo, el apetito permanece por el cambio.

El estudio mostró que más de la mitad (53%) sería más probable que estuviera presente si el estacionamiento fuera más fácil de encontrar y reservar con anticipación, mientras que el mismo número de encuestados acogió con beneplácito la idea de reservar espacios a través de una aplicación.

Andy Syrett, director de ingresos en su espacio de estacionamiento, dijo: «Alentamos a los fanáticos del fútbol a considerar otras formas de estacionar como lo hace Aidan, como un movimiento preliminar en línea para ubicaciones a una corta distancia a pie, lo que también les ayuda a evitar la congestión del día de los días.

«Durante una temporada, los seguidores también pueden obtener ahorros considerables, dejando más dinero en sus bolsillos, posiblemente para medio programa de pastel y pareja».

Su espacio de estacionamiento, que funciona con operadores como Premier Inn, ofrece a miles de lugares reservables en todo el país en hoteles, pubs, levantamientos privados y estacionamientos comerciales, los fanáticos del fútbol de valores tienen opciones útiles y económicas en los días de competencia.