El adolescente del Manchester City Claudio Echeverri se ha unido a Bayer Leverkusen para la temporada y puede tener zapatos grandes para llenar la Bundesliga.

Claudio Echeverri recibió la camisa número 9 después de haber llegado a Bayer Leverkusen

Entregó la camiseta número 9, un probable reemplazo para el mejor jugador en la historia del club y le dijo que es el tipo de jugador que los fanáticos vienen a los estadios. Esperemos que Claudio Echeverri no sienta la presión cuando aterriza en la Bundesliga.

El jugador de 19 años pasará la temporada con Bayer Leverkusen de Erik Ten Hag mientras quieren asumir otro desafío en Bayern Munich y participar en la Liga de Campeones.

El movimiento de Echeverri a los campeones de la Bundesliga de 2023/24 llega en un momento de cambio importante en el club. Xabi Alonso se fue en el verano para convertirse en miembro del Real Madrid, reemplazado por el ex Manchester United -BaaS Hag, mientras que también vendió su mejor jugador, con Florian Wirtz en Liverpool en Liverpool por una tarifa que podría alcanzar £ 116 millones.

Echeverri es uno de los 13 recién llegados, y se espera más, porque diez hag pone su propio sello en el club e intenta gastar los fondos recaudados por la partida de Wirtz, así como la voluntad de Jeremie Frimpong, Amine Adli y Granit Xhaka.

Reemplazar a Wirtz, de 22 años, es claramente la principal prioridad de diez hag. El atacante alemán anotó 57 goles y registró 65 asistencias en 197 juegos para el club y fue el corazón de los ganadores del título de Alonso. Ahora hay un vacío que llenar, y hay muchas posibilidades de que Echeverri tenga la tarea de llenarlo.

El director deportivo de Leverkusen, Simon Rolfes, escribió una carta emotiva a Wirtz después de su cambio a Anfield, y el ex internacional alemán claramente tiene una forma con las palabras. Dio la bienvenida a Echeverri en el Bayara con una expresión emocional de expresión que indica cómo el club ve a su nuevo argentino.

«Claudio Echeverri es un jugador técnicamente fuerte y enérgico que es muy dinámico y causa problemas entre líneas», dijo Rolfes. «Es un buen jugador de fútbol, ​​un muy buen dribbler que conduce a la meta y siempre usa a sus compañeros de equipo para su ventaja. Los fanáticos del fútbol vienen al estadio para jugadores como Claudio».

Esa descripción ciertamente sugeriría que Echeverri, quien se convirtió en 19 a principios de este año, es visto como el reemplazo de Wirtz, quien hizo mucho de su mejor trabajo para Leverkusen entre líneas y goteando a la meta.

Echeverri ya tiene mucha experiencia. Firmó por £ 12.5 millones para la ciudad en enero de 2024, pero permaneció prestado por otro año en River Plate y terminó con 48 competiciones senior para ellos.

En la ciudad jugó 64 minutos de fútbol, ​​pero empacó mucho en ella. Hizo un debut sorprendente como reemplazo en la final de la Copa FA y anotó un brillante tiro libre en la Copa Mundial del Club antes de que una lesión en el tobillo terminara su torneo temprano.

El hecho de que se uniera a Leverkusen sin comprar una opción no intentará cobrarlo y verlo como un potencial jugador del primer equipo, posiblemente de la próxima temporada.

Obtenga las llaves del ataque de Leverkusen y la oportunidad de reemplazar a Wirtz, Echeverri ciertamente da la oportunidad de demostrar su talento. Si tiene éxito, podría estar en el equipo de la Copa Mundial de Argentina, al igual que un lugar en el equipo de Pep Guardiola la próxima temporada.

«Es fantástico que pueda dar mis próximos pasos con los campeones alemanes de 2024, en la Bundesliga y la Liga de Campeones», dijo Echeverri. “Quiero jugar mucho aquí y continuar hasta un jugador aún mejor semana tras semana.

Muchos jóvenes profesionales ya han logrado la parte superior del juego mundial en Bayer Leverkusen. Quiero seguir ese camino en la próxima temporada y ayudarnos a lograr grandes cosas con Bayer 04 «.

Si incluso sigue el camino de Wirtz esta temporada, City tiene una estrella en sus manos cuando regresa al club.