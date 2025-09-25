‘Duro bit ahora’ – ¿Qué sigue a las estrellas de la Academia de Man City Na Huddersfield debuts

Tres jóvenes en el Manchester City hicieron su debut profesional contra Huddersfield y un cuarto puso a prueba de un escuadrón del primer equipo en un día de competencia.

Reigan Heskey fue uno de los Stadsdebutants en Huddersfield el miércoles por la noche

El jefe de Manchester City, Ben Wilkinson, ha desafiado a los nuevos debutantes del club a patear su gusto de acción en el primer equipo en Huddersfield Town y abordar el regreso al fútbol de grupo de edad que probablemente vendrá en su propio camino.

Divine Mukasa, de 18 años, jugó el juego completo en la victoria 2-0 de la Copa Carabao de la ciudad en el estadio de la batería, mientras que Jaden Heskey, de 19 años, y Reigan Heskey, de 17 años, vinieron del banco para hacer su debut profesional.

También hubo una experiencia adicional en el primer equipo para un altamente valioso centro de 17 años Stephen Mfuni, que no pudo llevarse bien, pero ahora está en el sofá contra el Manchester United, Napoli y Huddersfield.

El cuarteto probablemente caerá y jugará para Wilkinson en la Premier League 2 o la UEFA Youth League en las próximas semanas. Mukasa es la más avanzada a nivel superior y ha pasado la mayor parte de esta temporada entrenando con el primer equipo.

Wilkinson, hablando sobre la exposición de Mfuni y Mukasa en el primer equipo en las últimas semanas, dijo Wilkinson: «Los dos muchachos que llamaste, Steph ha estado aquí desde que era un niño de verdad, ha hecho fantástico bien para comenzar a entrenar con ellos con más frecuencia».

«Es un gran paso para él y lo mismo con Divine. Está realmente impresionado desde que regresó en el verano.

«Es una experiencia fantástica para ellos y la parte difícil para ellos ahora, cuando estás en esa posición, simplemente mantén tu nivel y aprende de las experiencias que obtienes y asegura que cuando entrenas y juegas cada vez que obtienes todas las oportunidades que obtienes, que aprovechas al máximo esas experiencias e intentas convertirte en un mejor jugador».

Mfuni y Mukasa han entrenado regularmente con el primer equipo que los Heskey Brothers, aunque Reigan ha estado involucrado en sesiones en las últimas semanas.

Su graduación a escuadrones en el primer equipo no significa que sus días de desarrollo hayan terminado, y Wilkinson admite que puede ser un desafío construir sobre esa iluminación ahora cuando regresan a sus escuadrones.

«Es la naturaleza humana», dijo. «Para muchos de nosotros, creo que cuando vas a un nuevo entorno que está en un nivel tan alto, todo lo que haces es una concentración y enfoque absoluto del 100%, al igual que lo mejor que puedes hacer, y luego, cuando vuelves a un entorno en el que estás más cómodo, la naturaleza de la mayoría de las personas es solo un desafío que defiende.

«Creo que todos serán conscientes de esto, incluidos los jugadores, y solo tienes que lidiar con eso de manera individual y estar conscientes de lo que podría suceder y simplemente manejarlo lo mejor posible con las experiencias que has tenido».

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.