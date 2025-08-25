Manchester United espera obtener varios acuerdos antes de que se cierre la ventana de transferencia de verano el 1 de septiembre con un interés vital en Old Trafford

Carlos Baleba sería una firma de ensueño para el Manchester United antes de que se cierre la ventana de transferencia de verano el 1 de septiembre (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

Manchester United solo le queda una semana para fortalecer su equipo antes de que se cierre la ventana de transferencia de verano el lunes 1 de septiembre a las 7 p.m.

Pueden ser los primeros días en la campaña 2025/26, pero hasta ahora toda la evidencia sugiere que los Rojos aún tienen mucho trabajo por hacer. Eso no sorprenderá poco después de una campaña tan desastrosa en el período pasado y, sin embargo, la escala de la reconstrucción de United a menudo causa asombro.

Las áreas más importantes que deben llenarse son el portero y un nuevo centrocampista central, con ambos puestos expuestos en los dos partidos de la Premier League, la seda de Ruben Amorim ha jugado hasta ahora. Altay Bayindir y Andre Onana han luchado en el último año, y habrá esperanza de que Senne pueda realizar Lammens si se completa su mudanza de Royal Amberes.

United necesita un número 1 confiable que pueda aparecer ante el equipo de Amorim todas las semanas. Es una posición con la que han luchado mal desde que el pico de David de Gea terminó a principios de la década de 2020 y debe haber serios signos de interrogación sobre si Lammens puede ascender a un papel de alta presión a solo 23.

En términos del centro del campo, Carlos Baleba de Brighton & Hove Albion sería la adición de los sueños. Por supuesto, su precio de £ 100 millones más cada acuerdo será extremadamente improbable este verano.

Pero la venta estimularía el PSR (Reglas de ganancias y sostenibilidad) de United y aumentaría la posibilidad de que pueda llegar a Old Trafford el próximo mes. Eso seguramente debería confiar en lo que sucede con las estrellas de Wantaway del club y Rasmus Hojlund, que no tiene lugar bajo Amorim después de la llegada de Benjamin Sesko.

Hasta ahora, solo se ha llevado a cabo la producción de Marcus Rashford, y aunque su salario United ahorrará alrededor de £ 12 millones, no es suficiente. La semana pasada se afirmó que las conversaciones son sobre un acuerdo con el que Alejandro Garnacho se unirá al Chelsea.

Se dice que United quiere £ 50 millones para su academia graduada, una tarifa que sería un gran impulso de PSR. El jugador del jugador significaría que cada venta sería pura ganancia, lo que significa que el club puede ser más espacio para traer nuevos jugadores.

Jadon Sancho, Antony y Tyrell Malacia son los otros tres jugadores que están felices de facilitar un paso de M16 este verano. Los clubes de Italia están conectados con Sancho, y una venta sería un alivio bienvenido para todos después de su miserable tiempo en Manchester desde que se unió a Borussia Dortmund en 2021.

Antondeo Mientras tanto, podría regresar a Real Betis después de un hechizo de préstamo exitoso en La Liga en el período pasado. Su mudanza de regreso a España probablemente representará una pérdida considerable en los £ 82 millones que United le pagó en 2022 y Sin embargo, no tiene futuro en Old Trafford.

En lo que respecta a Malacia, las lesiones y la forma han sido el final de su tiempo en United durante algún tiempo. Afortunadamente, por los Rojos, solo pagaron £ 14.7 millones más modestos para firmarlo hace tres años, pero aún así pasarán por la pérdida de un jugador que apenas se puede ver desde su campaña de debut en Old Trafford en Old Trafford hace tres temporadas.

