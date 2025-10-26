Dos jugadores provocaron la reacción del Manchester United ante el enfado de Rubén Amorim contra el Brighton

Man Utd ganó 4-2 contra Brighton en la Premier League el sábado y volvió a ascender en la Premier League.

Mbeumo estuvo muy bien contra el Brighton

«Le apoyaremos desde Stretford End, él hará que los Reds cambien de rumbo», dijo la voz desde Stretford End después del segundo gol del Manchester United contra Brighton.

Amorim ha disfrutado de lo que podría ser un mandato de seis días. El United ascendió al cuarto puesto de la Premier League y está a tres puntos del Arsenal en la cima.

Parecía que Amorim tenía una montaña que escalar después de las derrotas ante Grimsby Town y Manchester City, pero las victorias traen positividad y Amorim ya ha visto a tres recuperarse en la liga. Se suponía que Liverpool sería el punto de inflexión y United aprovechó esa actuación contra Brighton a pesar de un final angustioso.

La última vez que el United ganó tres partidos de liga seguidos fue en febrero de 2024. Erik ten Hag estuvo contra las cuerdas poco después de ese punto, pero Amorim logró levantarse de la lona.

Brighton había ganado seis de sus últimos siete partidos de liga contra el United. Los Seagulls también intentaban convertirse en el primer club de la Premier League en ganar cuatro partidos seguidos en Old Trafford. La temporada pasada se acumularon récords no deseados, pero Brighton no se fue de Manchester este fin de semana con un pedazo de historia.

Antes del inicio hubo una interpretación conmovedora de ‘Take Me Home, Country Roads’. “Lo hemos visto todo, lo hemos ganado todo”, resonó en el suelo al comenzar el partido. Amorim rápidamente se agachó para escanear desde el campo.

El United consideró a Carlos Baleba en la ventana de transferencias de verano, pero Brighton valoró al mediocampista en más de £100 millones y planeó mantenerlo en el Amex Stadium al menos una temporada más.

Baleba ha tenido un comienzo de campaña poco convincente. Fabian Hurzeler ha sugerido que su forma ha decaído debido al ruido que rodea a su futuro, pero fue titular como mediocampista en Old Trafford.

Omar Berrada y Jason Wilcox estuvieron presentes en el palco del director. Tienen potestad para aprobar una jugada de Baleba, que habría visto el partido como una audición de fichajes.

La primera intervención destacable de Baleba fue un manso disparo desde el borde del área en la primera parte. Disparó desviado, Stretford End vitoreó sarcásticamente y los analistas de Brighton negaron con la cabeza.

Amorim negó con la cabeza poco después cuando Anthony Taylor no concretó un penalti y Amad fue empujado al suelo. Amorim se desahogó con el cuarto árbitro, al que no se ve a menudo.

El United aprovechó la decisión del árbitro para animarles y Cunha abrió el marcador momentos después. Remató brillantemente en la esquina inferior derecha después de un período de presión sostenida y de ser acosado por sus compañeros. El primer gol del brasileño desde que tomó el mando de los Wolves valió la espera.

El ambiente se intensificó tras el gol de Cunha y su colega internacional Casemiro amplió la ventaja con un disparo muy desviado.

Amorim agitó tranquilamente el puño en la banda, mientras Senne Lammens celebraba con la afición detrás de su portería. Amorim se comporta al margen durante los partidos como corresponde a un entrenador del United. Su popularidad seguirá aumentando si el United puede seguir ascendiendo en la Premier League.

Danny Welbeck, graduado de la United Academy, celebrará su 35 cumpleaños el próximo mes, pero no se detiene a medida que crece y regresa a Old Trafford como uno de los delanteros más en forma del país.

Welbeck había marcado cuatro goles en sus últimos tres partidos, pero se enfrentaba a uno de los defensores más en forma de la liga. Matthijs de Ligt está haciendo una gran campaña y volvió a mostrarse sólido.

Hubo grandes aplausos para De Ligt cuando realizó un desafío de recuperación excepcional a principios de la segunda mitad. La afición del partido es consciente de su importancia esta temporada.

Hubo vítores aún mayores cuando Bryan Mbeumo anotó su primer gol. Mbeumo ha sido un fichaje brillante y no ha tardado en establecerse tras llegar procedente de Brentford. El internacional camerunés es una máquina goleadora y volvió a marcar en el tiempo añadido para marcar su quinto gol de la campaña.

El éxito de reclutamiento del United fue impactante en la era posterior a Sir Alex Ferguson, pero Mbeumo y Cunha tenían experiencia en la Premier League en sus currículums y ambos son jugadores con ADN del United.

Bruno Fernandes disputó su partido número 300 con el club contra el Brighton y una vez más dictó el partido desde un papel más profundo. Fernandes quería que el United fichara personalidades en verano y eso fue lo que pasó. Amorim ejecutó el ataque de una vez y la inversión valió cada centavo.

Sin embargo, el United nunca se lo pone fácil. Amorim no estará contento con el ascenso tardío del Brighton, y sus dos goles tardíos son un claro recordatorio de que todavía queda mucho trabajo por hacer.

Pero Amorim finalmente ha puesto al United en el camino correcto.