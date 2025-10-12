Dos jugadores le dan a Rubén Amorim exactamente lo que necesita: podría cambiar la temporada del Manchester United

Manchester United último con Mason Mount y Benjamin Sesko encontrando forma

Mason Mount y Benjamin Sesko marcaron los goles del Manchester United en la victoria sobre el Sunderland

El Manchester United reanudará su temporada de la Premier League en Anfield la próxima semana, impulsado por su victoria por 2-0 sobre el Sunderland la última vez.

Fue una actuación convincente de los Rojos y alivió parte de la presión sobre el técnico Ruben Amorim.

El United ocupa el décimo lugar en la tabla y espera encontrar consistencia para luchar por terminar entre los seis primeros y el fútbol europeo la próxima temporada.

Para lograrlo, necesitan jugadores clave que den buen desempeño. Dos estrellas del United han llegado a sus límites en las últimas semanas, dándole a Amorim una dimensión adicional, competencia y amenaza de ataque.

Mason Mount y Benjamin Sesko fueron los goleadores contra el Sunderland y ambos parecen dispuestos a conservar sus lugares para el viaje a Liverpool.

Mount ha luchado contra las lesiones durante los dos años desde que llegó a Old Trafford, pero Amorim todavía está convencido de que el internacional inglés tiene mucho que ofrecer cuando está en plena forma.

El jugador de 26 años jugó contra el Sunderland en uno de los dos roles de número 10 y abrió el marcador con un remate inteligente. Mount ha sido utilizado en una variedad de posiciones esta temporada, pero es el rol de mediocampo ofensivo el que mejor se adapta a sus habilidades mientras busca recuperar su mejor forma.

Mount perseveró durante el verano dejando a Matheus Cunha fuera del equipo contra Sunderland y trayendo jugadores de calidad desde el banco, ya que las opciones para cambiar el juego son algo que al United le ha faltado en las últimas temporadas.

Para el propio Mount, existe una férrea determinación de mostrar su talento esta temporada mientras intenta ayudar al United a borrar los recuerdos de una decepcionante temporada 2024/25 que terminó con un puesto 15 en la Premier League y una derrota en la final de la Europa League ante el Tottenham.

«Mucha gente ha dicho muchas cosas sobre nosotros como grupo, y usamos esa energía de la mejor manera que podemos, y eso es en el campo de fútbol contra otros equipos, y realmente competimos y luchamos por esos tres puntos», admitió Mount a principios de esta temporada.

A Mount se unió en el marcador contra el Sunderland Sesko, quien marcó su segundo gol desde que llegó en verano.

El internacional esloveno está empezando a dejar su huella y si puede ofrecer la constante amenaza de gol que a Rasmus Hojlund le costó lograr la temporada pasada, el United podrá cosechar los frutos.

Hojlund ha tenido un buen comienzo desde que dejó el United por el Napoli, pero anotó sólo cuatro goles para los Rojos en la Premier League la temporada pasada. Si los hombres de Amorim quieren luchar en lo más alto de la tabla, necesitarán un suministro constante de goles de su delantero centro.

Los primeros signos de Sesko de cumplir esa tarea son prometedores, y Amorim está satisfecho con lo que ha visto del joven de 22 años.

“Lo que más me gusta de Ben es que incluso cuando le resulta difícil con el balón, trabaja duro cada minuto del partido”, dijo. «Eso es lo más importante en este momento».

El duro trabajo continuará en Anfield el domingo y Amorim espera que dé resultados.